El croata Zuba apuntalará la zaga del Compos esta temporada

Tras superar el periodo de prueba satisfactoriamente, Stipe Zubanovic Zuba (Split, 05/04/2004) es nuevo jugador de la SD Compostela para esta temporada. El central croata apuntala la defensa del Compos, firmando hasta final de campaña.

A sus 21 años, y como se pudo comprobar en los partidos amistosos en los que participó, Zuba es un central joven de gran envergadura, dado sus 1,95 metros de altura. Un espigado defensor que goza también de una buena salida de balón y capacidad para defender los espacios con su amplia zancada.

Formado en la cantera del Hajduk Split croata, Zuba cuenta ya con experiencia en España, puesto que el pasado año estuvo en el filial del Sabadell, también en Tercera RFEF. Además, también jugó en el Dekani de la Segunda División de Eslovenia.

Durante esta pretemporada, Zuba comenzó a entrenar con el equipo a mediados de agosto y disfrutó de minutos en los amistosos contra el Lugo, Noia, Sarriana y Lalín, jugando una parte en cada uno de ellos, salvo en Noia, en el que jugó los 90 minutos. Con la ilusión y la ambición de demostrar las grandes cualidades que atesora, las cuales le permitieron destacar en la cantera de uno de los principales clubes de Croacia, Zuba espera ayudar al equipo a conseguir el objetivo. Para ello, tras firmar su nuevo contrato, ya podrá ser de la partida este mismo fin de semana.