El obradoirismo ‘entrena’ por un día con el equipo en el Fontes do Sar

El Monbus Obradoiro ha abierto este jueves las puertas del Multiusos Fontes do Sar para que los aficionados pudieran acompañar a sus héroes en un entrenamiento. Algunos obradoiristas arroparon a los suyos en la sesión de pretemporada, sin importar la lluviosa tarde que se vivió en Compostela, y tuvieron una agradable tarde con los jugadores.

El acceso se abrió alrededor de las 17.30 horas y de forma gratuita para que los aficionados pudieran disfrutar de un día viendo como se preparaban los protagonistas a los que respaldarán durante la segunda aventura en la Primera FEB.

Los hombres de Epi trabajaron con normalidad ante la atenta mirada de los aficionados que acudieron a Sar, avanzando en las estrategias que propone el preparador burgalés y aumentando su forma física para llegar en las mejores condiciones posibles a la liga. Al final del entrenamiento, compartieron momentos en pista con los seguidores.

Tras la eliminación de las selecciones de Suecia y Portugal del Eurobasket, el Obradoiro podrá trabajar con su plantilla al completo y encontrar las dinámicas adecuadas con las dos piezas que faltaban, llamadas a ser hombres muy importantes en la rotación del conjunto picheleiro.

Denzel Andersson, que ya ha sido presentado, viene a ocupar una posición compleja en el esquema en el que han trabajado Epi y Héctor Galán. En el puesto del cuatro querían a un hombre polivalente y con buena mano, que ayudase en muchas tareas en los dos lados del campo y que pudiera ser un hombre importante en la rotación. El sueco está llamado a ser esa ‘piedra angular’ que complemente el juego del equipo.

Por su parte, Diogo Brito se ha desempeñado con un gran nivel en el Eurobasket y debe pelear con Barrueta por sus minutos. Mientras que el alero de Miami goza de una mano privilegiada en el lanzamiento exterior, el luso debe aportar la intensidad que demostró con su país en el torneo continental y con el Ourense el pasado curso. No tendrá el mismo protagonismo que en la ciudad de las Burgas, pero ello le permitirá vaciarse en menos minutos en ambos lados de la pista.

Rumbo a Oviedo

El próximo amistoso del conjunto picheleiro lo llevará a tierras asturianas, midiéndose al Oviedo este sábado, a las 19.00 horas. Ya están a la venta las entradas para este duelo, que tendrán un precio de 10 euros para adultos, 5 euros para menores de 18 años y gratuita para aquellos que estén por debajo de los 12 años.

Este será el cuarto encuentro de pretemporada del conjunto picheleiro tras los dos duelos ante el Leyma, en Vilagarcía (victoria 76-73) y la Copa Galicia (derrota 83-72 ), y el partido con el Oporto (victoria 87-84). El Oviedo se presenta como otro rival de la categoría de los picheleiros que supondrá un buen reto para seguir avanzando en la preparación, para seguir ajustándose a los sistemas y para conocer a otro equipo al que se reencontrarán en Primera FEB.

Tras este duelo, la siguiente parada será en Ponferrada para medirse al Zamora el 16 de septiembre, a las 19.30 horas. El último test que afrontarán los de Diego Epifanio antes del inicio de la temporada será en casa a modo de presentación del equipo, enfrentando a la UD Oliveirense el 19 de septiembre, a las 19.30 horas.

Desarrollo de la cantera

Por otro lado, la cantera del Obradoiro sigue dando buenas noticias con jugadores que siguen dando pasos hacia adelante y viviendo grandes experiencias para su crecimiento. En este caso, Facundo Cornalis ha podido participar en el Programa de Desarrollo Juvenil de la FIBA y en el The Grind Session.

El argentino puso rumbo al campus que se realizó en Florida del 4 al 7 de septiembre, reuniéndose con los jóvenes talentos de América y África. Esta experiencia le ha ayudado a seguir creciendo y a poder conocer a la ‘camada’ de jugadores de su generación, con los que posiblemente se reencontrará en el futuro.

La aventura de Cornelis se suma a las noticias positivas de la cantera en este verano, ya que cinco jugadores de la base se sumaron a la preparación del primer equipo con Álvaro Soneira, Hugo Sánchez, Pedrinho, Diego Serguei, Mateo Cambón y Rodrigo Díaz como protagonistas.