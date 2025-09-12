El Obradoiro estrena el I Torneo Concello de Santiago, a 1 euro para abonados

El Monbus Obradoiro organizará el I Torneo Internacional Concello de Santiago de Compostela, una competición que tiene como objetivo servir de presentación oficial del equipo ante su afición y que será el último amistoso de la temporada. El duelo será de carácter solidario en favor de la protección animal y con unos precios muy asequibles para los interesados.

Este torneo se disputará el viernes 19 de septiembre, a las 19.30 horas, en el Multiusos Fontes do Sar. En esta primera edición, el conjunto compostelano se medirá al Oliveirense Basquetebol portugués, en el último test de pretemporada para los de la capital gallega antes de poner rumbo a Menorca.

Las entradas tendrán un precio de 1 euro para abonados y de 5 para no abonados. La recaudación irá destinada a la Fundación Refuxio Animal y a Xea Galicia Recollida de Animais, con el objetivo de impulsar campañas de concienciación sobre bienestar animal, lucha contra el abandono y fomento de la adopción responsable de animales de compañía.

Los abonados tendrán prioridad en la compra de entradas, por lo que la venta estará abierta para ellos hasta el miércoles 17 de septiembre a la 12.00 horas. A partir de esa hora, la venta se abrirá para todo el público. Cada persona que adquiera una entrada deberá escoger su asiento, no teniendo los abonados reservados el asiento que tendrán durante la temporada.

Al finalizar el encuentro, los aficionados podrán reunirse con el equipo en el hall del Multiusos Fontes do Sar, donde se instalará una barra solidaria para seguir apoyando las causas benéficas. Será una ocasión especial para compartir un rato agradable con los jugadores y el cuerpo técnico, que se unirán tras pasar por vestuarios.

En el plano deportivo, será la última ocasión para que Epi corrija y ajuste con un rival enfrente antes de la liga. Los picheleiros darán inicio a esta temporada en la Primera FEB volando para medirse en el feudo del Hestia Menorca, el próximo 27 de septiembre a las 19.30 horas.