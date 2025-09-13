Gonzalo Landeira: «Necesitaba sentirme con peso dentro del equipo»

La SD Compostela afronta su primer partido de la temporada lejos de San Lázaro, y lo hará este domingo ante un Boiro plagado de exjugadores picheleiros. El último en vestir la camiseta blanquiazul fue Gonzalo Landeira, que, ya recuperado de una lesión que le impidió jugar la jornada inaugural, se enfrentará al equipo más importante de su carrera deportiva.

No jugó, pero el equipo dejó muy buenas sensaciones en la primera jornada ante el Estradense. ¿Cómo vio el partido?

Hicimos un muy buen partido, donde tuvimos las ocasiones más claras del encuentro. Te diría que si jugamos diez veces ese partido, no nos vamos sin puntuar más que en una ocasión, que fue lo que pasó. Pero en esta liga, si perdonas, lo pagas. Al final de nada vale apretar mucho si no metes y es lo que nos perjudicó en la primera jornada.

Sobre su lesión, ¿jugará este domingo?

Yo creo que no fue nada grave y creo que llegaré en buenas condiciones para jugar contra el Compos.

¿Cómo definiría al Boiro como equipo?

Somos un equipo muy completo, que no se lo vamos a poner fácil a ningún rival. Tenemos las herramientas para enfrentarnos a cualquier tipo de rival y en cualquier circunstancia del juego nos podríamos sentir relativamente cómodos. Somos un equipo muy competitivo.

Y a nivel personal, ¿qué tal se siente?

Estoy muy contento. La verdad es que desde el minuto uno me dieron mucha confianza y me hicieron sentir importante. Me parece un club muy familiar y muy profesional.

¿Qué objetivos se marca la plantilla?

Yo espero que sea un año bonito, de pelear, pero ya se verá. Tampoco me quiero marcar un objetivo exacto, aunque yo soy muy optimista. Me gusta mucho el equipo y creo que lo vamos a dar todo.

¿Qué metas tiene Gonzalo para esta temporada?

A nivel personal tengo ganas de hacerme un buen año, de recuperar esa confianza que a lo mejor perdí un poco al venir de un año con pocos minutos. Y sobre todo eso, sentirme importante, competir y acumular muchos minutos.

¿Nota diferencias entre Compostela y Boiro como entidades?

El Compostela es el club más grande de la zona y es el equipo de mi ciudad, lo que a nivel comodidad siempre me ha aportado mucho. Obviamente, a lo que instalaciones se refiere, campos de entrenamiento, comodidades... el Compostela tiene mucho poder. Pero de todos modos, ahora mismo estoy muy cómodo en el Boiro, que es un club muy familiar y muy profesional al que me he adaptado muy bien desde el principio.

¿De qué forma se prepara para enfrentarse al Compos?

Hombre, es contra el equipo al que más cariño le tengo, el equipo de mi ciudad y el equipo en el que jugué. Por eso mismo es el partido que más ganas tengo y la realidad es que cuento los días para que llegue. En lo personal, lo preparo como cualquier otro partido, ¿no? Pero bueno, siempre lo afrontas de una forma especial y con muchas ganas de que salga todo bien.

¿Qué recuerdos guarda de su etapa en el cuadro picheleiro?

Mi etapa en el Compostela fue una época muy bonita que recuerdo con mucho cariño, la verdad. Empezando desde juveniles, recuerdo los primeros entrenamientos con el primer equipo, que llegaba supernervioso y con muchas ganas de hacerlo bien. Y después el pasar al filial y en el momento que me comunican que van a hacerme ficha de primer equipo son momentos que siempre tendré grabados y no voy a olvidar.

En su etapa en el Compos, ¿alguna persona le marcó de forma especial?

Te podría decir muchas, pero tampoco voy a empezar a nombrar una lista con cientos de nombres. Pero por destacar a algunos de los más importantes, los jugadores que renovaron, por ejemplo. Tengo muy buena relación con los que siguen ahora. Considero que hice muy buenos amigos y conocí a muy buena gente. Sobre todo los jugadores veteranos, los capitanes, eran gente muy predispuesta a ayudar siempre. Personalmente, guardo un muy buen recuerdo. Y bueno, tampoco me quiero olvidar de los trabajadores que no son futbolistas, que también me ayudaron mucho.

¿Cómo se dio su salida?

Para mí fue bastante difícil. Desde hace años quería jugar en el Compos y asumir que a lo mejor la mejor opción para mí era salir, me costó. Pero sabía que esta temporada el equipo iba a ser un equipo muy competitivo, con muy buenos nombres y a lo mejor lo que necesitaba era ganar importancia, ganar minutos, coger confianza y jugar. Necesitaba sentir que no era un jugador de relleno y necesitaba sentirme con peso dentro del equipo.

Coincidió con Secho durante las últimas semanas de la campaña pasada, ¿cómo vivió esa recta final de temporada?

Bueno, esas últimas semanas fueron difíciles porque el equipo iba mal y personalmente no estaba jugando. Siempre es complicada una situación así.

Respecto al encuentro, ¿qué Compos se espera?

Yo espero que el Compos este año salga todos los partidos a dominar, aunque en la primera jornada, quizás no se dio esa versión, sobre todo en la segunda parte. Pero yo espero que su intención sea esa y la nuestra también lo va a ser. En casa, en nuestro primer partido, tenemos muchas ganas de demostrar que somos muy buen bloque, que vamos a ser un equipo a tener en cuenta. Además, la gente tiene ganas ya de vernos jugar en Barraña y nosotros vamos a salir a ganar el partido

Por último, ¿una porra?

No me mojo (risas).