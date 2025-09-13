El Obradoiro, sin rebote ni Barcello, cae en Oviedo con susto de Lundqvist

El Monbus Obradoiro cae ante el Oviedo en su visita a tierras asturianas por 74-70. El conjunto dirigido por Diego Epifanio pecó de ‘débil’ en el rebote en el cuarto duelo de pretemporada y Barcello estuvo desaparecido en ataque. Además, Lundqvist se retiró con molestias en el hombro. El Obra ya tiene a los componentes que disputaron el Eurobasket, pero Brito no jugó.

Repasando la pretemporada

Llegaba el Obradorio a Oviedo tras haber disputado tres duelos de pretemporada sin Diogo Brito, que no jugó, y Denzel Andersson. El primero amistoso fue una toma de contacto en situación de partido, ya que los picheleiros apenas habían comenzado los entrenamientos. Ello no les impidió imponerse en Vilagarcía a un Leyma Coruña que se la guardaría en su reencuentro (76-73).

El segundo enfrentamiento, que de nuevo era más similar a un entrenamiento que a un partido real, fue el ya clásico encuentro en el Fontes do Sar con el Oporto. Abrieron las puerta al público y los asistentes pudieron celebrar el segundo triunfo de los suyos en un amistoso, que superaban a los lusos por 87-84.

Llegaría el turno de la Copa Galicia, que se celebraba en el Coliseum de A Coruña. En territorio herculino, el Leyma apretaría y no perdonaría para tomarse la revancha con los de Epi respaldados por su afición. Los coruñeses doblegaban por 83-72 en el regreso de Epi y los exjugadores naranjas a la que fue su casa.

El partido

El Obra saltaba al duelo apresurado y con varios errores en la ofensiva ante la defensa local, que le ponía un tapón a Barcello. Arrancaban más acertados los asturianos, pero los de Epi se sostenían desde el tiro libre, aunque siempre por detrás (5-4). El escolta americano sostenía a los compostelanos e incluso empataba a ochos.

Pero ni los cambios evitaron la dinámica. Ya sin Barcello, Lundqvist lideraba la ofensiva picheleira y lo acompañaba su compatriota Andersson. El base sueco no paraba de anotar, pero el rebote ofensivo local impedía que el Obra corriese y cerraban el primer cuarto a su favor con el 19-14.

En el segundo, el Oviedo castigaba con dos triples que forzaban el tiempo de Epi (25-16). Pese a los intentos picheleiros, Hermanson volvía a golpear desde fuera (28-19). El Obra estaba siendo desastroso reboteando en su aro, aunque los locales no terminaban de materializar. Cosialls ponía dobles dígitos de diferencia con un 2+1 (33-23). Huskic lo imitaba para volver a la situación anterior.

Duscak ponía otro triple que impedía que recortasen los visitantes y empujaba a Epi a pedir otro tiempo (36-26). El Oviedo ampliaba diferencias, llegando a la máxima de +14, ante un Barcello que erraba cuatro tiros. A la quinta, atinó desde el exterior. Andersson rebajaba de los dos dígitos de distancia con un dos más uno (41-32). Pero no se pudo sostener y se iban al descanso con el 44-34.

En el regreso, intercambiaban golpes ambos equipos y eso no favorecía al Obra, que no lograba recortar distancias y a Epi le caía una técnica por protestar una falta (53-40). Con un triple local forzaban el tiempo del técnico burgalés ante un +16.

Pero el Oviedo seguía, gracias a segundas y terceras oportunidades a base de rebotes ofensivos. Lundqvist lograba bajar levemente la renta y pedían tiempo los locales. Las peores noticias llegaban con las molestias de Lundqvist en el hombro, que visiblemente enfadado se retiraba a vestuarios. Se mantenía el intercambio y el Oviedo seguía mandando 63-47.

En el último acto, los aros se ‘estrechaban’ para ambos equipos, con más de tres minutos en blanco. Westermann rompía el maleficio penetrando y posteando. Pedrinho, de tres, y el base francés recortaban con el 63-56. Tiempo local. Copes anotaba una bomba, pero la defensa picheleira y un gran Westermann recortaban (65-60). Pero el triple de Duska a tablero llevaba al tiempo de Epi.

Con menos de tres minutos, los picheleiros iban apretando y seguían acercándose. Huskic ponía a los suyos a cuatro, pero Parham II sumaba de dos. Otro tiempo de Epi con menos de un minuto. Pero el reloj jugó en contra del Obra y el jugador americano no erraba desde la línea de personal y retenía el triunfo con el 74-70.

Siguientes amistosos

Después de visitar tierras asturianas, los hombres de Epi no se detienen y seguirán con su preparación con su siguiente compromiso de pretemporada. Pondrán rumbo al Pabellón Lydia Valentín de Ponferrada, en el que se encontrarán con el Zamora este martes 16 de septiembre, a las 19.30 horas. Será la última ocasión en la que tengan un rival de Primera FEB en esta pretemporada.

Por último, el Multiusos Fontes do Sar vivirá el I Torneo Concello de Santiago, que enfrentará al Obradoiro con el Oliveirense portugués, el viernes 19 de septiembre, a las 19.30 horas. Las entradas tendrán un precio de 1 euro para abonados y de 5 para no abonados. La recaudación irá destinada a la Fundación Refuxio Animal y a Xea Galicia Recollida de Animais.