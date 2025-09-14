Un Compos acertado en puerta sella la victoria en Barraña

La SD Compostela selló su segunda victoria liguera tras vencer por 1-3 al CD Boiro en el municipal de Barraña. La finura de cara a puerta de los de Secho Martínez sirvió para batir a su rival, que por el contrario, no fue capaz de sacar partido a las claras ocasiones de gol generaron a lo largo del encuentro.

Los visitantes fueron los primeros en mover el electrónico. Con solamente dos minutos de partido Cañi se fue por banda izquierda y puso un balón raso perfecto para la llegada de una cara conocida en Barraña, Adrián Armental, que mandó el balón al fondo de la red con un fuerte disparo inapelable para el guardameta del Boiro.

Sin embargo, los locales reaccionaron con rapidez y se hicieron con el ritmo del encuentro. Una primera ocasión de Yago García dentro del área que se marcharía al lateral de la red y un testarazo de Gonzalo Landeira avecinaron lo que sucedería en los próximos instantes.

Las imágenes del partido: Boiro 1 Compos 3 / Antonio Hernández

El Boiro no se rindió y consiguió poner las tablas en el marcador con una volea de su lateral derecho, Yosi Montoto, que entrando sin marca por el centro del área sacó un zambombazo imparable para Álex Cobo. Los barbanzanos atacaban y los compostelanos aguantaban. El cuadro de Tizón estuvo a punto de ponerse por delante con una clara ocasión de Yago García, que aprovechó un mal despeje y la mala colocación del portero visitante para chutar desde lejos del área y mandar el balón a la cepa del palo izquierdo.

No obstante, la esedé castigó la pasividad del Boiro y volvió a ponerse por delante con una acción generada por su jugador más decisivo en el encuentro, Cañi, que no perdonó un malentendido defensivo del cuadro de José Tizón para volver a ponerse por delante en el marcador.

Las imágenes del partido: Boiro 1 Compos 3 / Antonio Hernández

A pesar de la ventaja, el guión del encuentro seguía estando en manos del Boiro. Al borde del final de la primera mitad, de nuevo Yago García estaría a punto de anotar tras sacar dormir un balón dentro del área de espaldas a portería y sacar un rápido disparo a la media vuelta que se iría pocos centímetros por encima del larguero.

El Compos terminó el primer acto mostrando inseguridad en defensa y con cinco futbolistas con tarjeta amarilla, por lo que Sencho optó por mover ficha y sumar al dibujo un centrocampista más para calmar el ritmo vertiginoso del partido, dando entrada a Samu Rodríguez y a Joaquín Goris en el terreno de juego por Mateo Arellano y Cañi.

El Boiro salió más enchufado en la segunda parte y el guión del choque parecía que los iba a recompensar con el empate. Durante estos minutos la esedé se mantuvo férrea en el bloque bajo y, aunque no gozase de claras oportunidades de gol, desesperaba cada vez más a su contrincante abriendo huecos para salir rápidamente al contraataque. El partido comenzaba a jugarse cada vez más en el área del Compostela, donde jugadores boirenses como Mario Prol o Zambrana trataban de desbordar la defensa o filtrar pases sin éxito ante la contundencia de los visitantes.

Las imágenes del partido: Boiro 1 Compos 3 / Antonio Hernández

En el minuto 70 Sencho daría entrada al campo a Jorge Maceira. De esta manera, el equipo pasaría a tener un punta de referencia al que poder mandar balones largos para aguantar la posesión en campo contrario y descongestionar el juego. La idea resultó y de un balón dividido ganado por el delantero se fraguó, contra todo pronóstico, la jugada que llevaría al tercer tanto de los blanquiazules. El ex del polvorín sirvió para Guisande en banda izquierda, que vio perfectamente el desmarque de Joaquín Goris por detrás de la defensa para cederle la pelota y batir a Borja Rey con una definición propia de nueve.

El canterano se estrenó como goleador y cuajó buenos minutos situándose como mediapunta, mostrando sus calidad para controlar el tempo del juego, organizar al equipo y capacidad para sorprender llegando desde atrás.

El gol llegó cuando parecía estar más cerca la llegada del empate y sentó como un jarro de agua fría para los locales. En el minuto 80 José Tizón sacó a jugar como delantero centro a uno de sus centrales, David Noya, con el objetivo de darle la vuelta a la situación sirviendo centros y mandando balones en largo.

Con mucho que ganar y poco que perder el Boiro se fue con todo arriba y en los instantes finales del encuentro tuvieron la oportunidad más clara de todo el enfrentamiento, ya que con el portero batido y el balón en botes, el delantero Víctor Casais tan solo tenía que empujar el esférico para anotar, pero se pasó de potencia y terminó enviándolo por arriba.

La esedé mantiene así su racha de victorias en la Tercera RFEF, mostrando efectividad en el aspecto ofensivo y seguridad en defensa de menos a más. Todo esto en una visita exigente a Barraña ante un Boiro que se quedó con hambre y que aún no ha puntuado. Para la próxima jornada enfrentará en el Vero Boquete al recién ascendido CJ Cambados.