Maksym Bilyi, del Padronés Cortizo, se lleva la Volta Galicia

El Padronés Cortizo volvió a escribir su nombre en oro en la Volta a Galicia, con Maksym Bilyi como gran protagonista, sellando la tercera victoria consecutiva de un ciclista del equipo tras los triunfos de José Luis Faura en 2024 y Martin Rey en 2023.

El ucraniano, en su zenit, se enfundó el maillot amarillo en la segunda etapa, en Caldas de Reis, y lo defendió con garra en un final de infarto en Ferrol, donde el portugués João Silva (Porminho) le llevó al límite. La 21ª victoria de la temporada del Cortizo, antes de cerrar el curso en la Vuelta a Salamanca, llegó tras una carrera vibrante donde el trabajo colectivo, con un Martín Rey mermado por una lesión en la Vuelta a Zamora, fue clave.

La carrera arrancó en Ribadumia y fue Iker Pérez el primer lider de la prueba gallega en esta edición, ocupando los tres primeros puestos con ciclistas del Caja Rural. Bilyi, en su pico de forma, se mantuvo en el grupo principal, mientras Rey, tocado desde julio, asumía un rol de gregario.

En Caldas de Reis, Bilyi dio el zarpazo en la clasificación tras finalizar cuarto, solo superado por Leonardo Volpato, João Silva y José Autran, respectivamente. El ucraniano se enfundó el maillot amarillo con un +0:09 sobre el ciclista chileno. La tercera etapa, en Barreiros, fue muy disputada y un ejercicio de contención en el que el ucraniano no se separó del pelotón de cabeza.

El desenlace en Ferrol, con 130 km desde la plaza de Armas, fue épico. Una escapada de 11 corredores, con Antonio González como líder virtual tras el Alto de Moeche, marcó la primera hora a 44,6 km/h. El grupo se redujo a siete en el circuito de Curuxeiras, con Daniel Cepa destacando.

João Silva, en la segunda vuelta, atacó con violencia, uniéndose a Cepa y Mateu Estelrich. Con 35 segundos de ventaja en el Alto da Bailadora, el portugués era líder virtual. Bilyi, sin compañeros tras un esfuerzo titánico de Rey, asumió la persecución en las rampas finales, respondiendo también a ataques de Giuliano y Viacheslav Ivanov. A 4 km, en una cota no puntuable, el ucraniano se quedó solo, ayudado solo por un corredor del Telco Maderas.

En el último kilómetro, la fuga mantenía 20 segundos. Si Silva ganaba y sumaba los 10 segundos de bonificación, el amarillo cambiaría de manos. Pero el destino favoreció al Cortizo. Cepa se llevó la etapa, Estelrich fue segundo y Silva, tercero, solo sumó 4 segundos de bonificación. Bilyi, en un sprint agónico por la cuarta plaza, redujo la diferencia a 14 segundos, reteniendo el liderato por 8. Silva fue segundo y Giuliano tercero, a 9 segundos.

Jesse Maris (Technosylva) ganó la montaña, Cepa las metas volantes, Ángel Maneiro (Supermercados Froiz) la clasificación gallega y Giuliano la sub-23. El Caja Rural-Alea dominó por equipos. En el podio, con homenaje a Samuel Blanco, Bilyi, de 24 años, confirmó su salto al profesionalismo en 2026, sucediendo a Faura y Rey en el palmarés. El Cortizo, una vez más, demostró que en Galicia, su hegemonía es incuestionable.