Jorge Lorenzo denuncia que le han estafado 200.000 en Italia: "Me fie de una persona equivocada... lo consideraba un amigo"

El expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo ha denunciado en la televisión italiana que le han estafado más de 200.000 euros al comprar una noria en Vieste, ubicada en la región de Apulia. El deportista mallorquín la adquirió por más de un millón de euros e hizo un contrato de alquiler que no recibe desde hace un año.

"Una entrevista destinada a protegerme a mí y a ti, donde te cuento lo que me pasó y apelo a mis fans y amigos a no usar la Noria de Vieste @comunedivieste para poner fin a las injusticias que estoy experimentando", anunció el expiloto en Instagram.

Lorenzó denunció los hechos "tanto en lo penal como en lo civil" hace casi un año, pero sigue sin cobrar el alquiler que pactó con un allegado. Pero al no estar resuelto el caso, ha decidido explicar su caso en la televisión para que, al menos, la noria deje de tener visitantes. “La situación es surrealista. Esa es la noria de Jorge Lorenzo, pero no vayáis", ha repetido en el programa 'Dentro de la Notizia' de Canale 5.

"Creé una sociedad, adquirí la noria por un total de 1,4 millones de euros e hice un contrato de alquiler para cuatro años", ha afirmado en al televisión. "Por desgracia, me fie de una persona equivocada en términos de inversión... Lo consideraba un amigo”, ha añadido.

Jorge ha asegurado que lo han estafado y que "debía darme una cuota mensual", que recibía "tarde y mal, y cada vez más tarde". Pero desde hace un año que no recibe el dinero pactado en. Además, “cuanto más tiempo pasa, más se devalúa la noria, cada día que pasa”, .

El expioto denuncia que en la "cuenta oficial de Instagram siguen mencionando mi nombre y escribiendo que el embajador es Jorge Lorenzo. Es surrealista” y anima a sus seguidores a no ir a esta atracción turística.