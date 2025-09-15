El mítico doctor Costa a Márquez: "Eres el emperador, disculpa los pitos de los 'tifosi'"

A menudo, muy a menudo, vale la pena prolongar tu estancia en un escenario donde, tal vez, puedas encontrarte o, como ocurre en esta caso, reencontrarte con personajes vitales, históricos, más que históricos.

Ha ocurrido hoy, en el circuito de Misano, donde los equipos de MotoGP están realizando hoy unos entrenamientos, también demasiado especiales, para mejorar sus motos de cara a la gira asiática, que comenzará, la próxima semana, en Motegi (Japón), donde el catalán Marc Márquez Alentà (Ducati), de 32 años, podría conquistar su noveno título mundial de motociclismo e igualar al mítico Valentino Rossi si logra sumar tres puntos más que su hermano Àlex.

A media mañana, el doctor Claudio Costa, de 84 años, el primero médico que empezó a salvar vidas y a curar milagrosamente a los pilotos hace ya decenas de años, visitó el trazado y, cómo no, se detuvo, entre otros, en el boxe del Lenovo Ducati para saludar a su amigo íntimo Gigi Dall’Igna, el gurú de la marca de Borgo Panigale, a Francesco ‘Pecco’ Baganaia y, por supuesto, antes de abandonar el taller rojo visitó al mayor de los Márquez con quien mantuvo una charla preciosa, muy sensible y amistosa.

El doctor Claudio Costa, de 84 años, fue el primer médico del Mundial cuando, en 1977, creó la Clínica Móvil con la que empezó a obrar auténticos milagros para que los pilotos volviesen a la pista antes de lo recomendado.

El doctor Costa, que, en 1977, creó la primera Clínica Móbil del campeonato, pura modestia comparado con el despliegue médico que Carmelo Ezpeleta, máximo responsable del Mundial de motociclismo, le ha proporcionado al doctor Ángel Charte, médico de todos los pilotos, charló con MM93 y lo primero que hizo fue llamarle “emperador”. “Tú, Marc, eres el emperador del Mundial y a fé que te lo mereces, pues has hecho tremendos sacrificios para recuperarte de una lesión muy seria, de ahí mi admiración”.

Pitos inoportunos

Márquez, pese al ruido ensordecedor que envolvía la charla, se quedó realmente impactado de recibir tal calificativo. “Emperador, suena muy fuerte, muy alto, desde luego”, le dijo el campeonísimo catalán, que añadió: “Claudio, los jóvenes están empujando muy fuerte, cada vez están más preparados y son muy veloces”. El doctor Costa, que se mueve cogiéndose de los antebrazos de dos jóvenes amigos pues tiene ya serias dificultades para moverse, le insistió en que él sigue siendo “el mejor, sin duda”.

Costa, además, tuvo un detalle que aún impresionó más al ocho veces campeón del mundo, que, el pasado sábado, cuando se fue al suelo y facilitó la victoria, en la carrera al ‘sprint’, del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) recibió un montón de picos y gestos de alegría por parte de los ‘tifosi’ de Valentino Rossi.

"Doctor, no hace falta que se disculpe en nombre de nadie, pues todos sabemos que fueron un grupito de aficionados que se definen por sí solos solos, ya que la mayoría se portaron muy bien, pero gracias por sus disculpas" Marc Márquez — Piloto del equipo Lenovo Ducati y líder del Mundial de MotoGP

“Marc, te pido disculpas por el comportamiento de esos aficionados, que no representan el espíritu deportivo del motociclismo italiano, te pido disculpas de verdad y no los tengas en cuenta”, le comentó el galeno con palabras que demostraban, sin duda, un sentimiento de emoción y admiración.

“Doctor, todos sabemos cómo van estas cosas y todos sabemos que, en todas partes, pueden haber un grupo de aficionados, fans o hinchas que se comporten así”, comentó Márquez a su mítico y popular visitante. “Y, sí, en efecto, doctor, hubo un número reducido de espectadores pues, tanto el sábado cuando perdí como el domingo cuando gané, también sentí el cariño de los aficionados, de los auténticos aficionados a nuestro deporte. No tiene que disculparse en nombre de nadie, doctor, aunque le agradezco infinitamente el gesto”.

