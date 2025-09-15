El Obradoiro busca reponerse del golpe de Lundqvist ante el Zamora

A pensar en baloncesto. Ese debe ser el discurso de un Monbus Obradoiro que ha visto como en esta pretemporada le han azotado los contratiempos en materia de lesiones. Aitor Etxeguren y Sergi Quintela no estuvieron disponibles por molestias, pero más grave parece la situación de Olle Lundqvist, cuya lesión aparentaba ser más seria en Oviedo y lo apartará por unas semanas.

En la antesala de la Copa Galicia, el interior tuvo molestias en su tobillo derecho y no disputó un torneo en el que Sergi Quintela sufrió un traumatismo en la cadera derecha. Ambos no formaron parte del duelo en territorio asturiano, donde el Obradoiro cayó por 74-70. Pero la peor noticia del duelo fue la lesión de Lundqvist en el hombro derecho.

El escolta sueco ya había sufrido problemas en el hombro, aunque era el izquierdo con el que tuvo que lidiar en el pasado. En Oviedo, al momento de sentir el dolor, fue hacia el banquillo, dirigió una patada y se retiró a vestuarios.

El club publicó en un comunicado el parte médico: "Tras las pertinentes pruebas, el equipo médico detectó que Olle Lundqvist sufrió un accidente articular en el hombro derecho, lo que le ocasionó una subluxación del mismo. Esta lesión lo obligará a estar apartado de las pistas durante unas semanas. Su evolución determinará el tiempo de baja.".

Pero a los jugadores les toca pensar en baloncesto. El esférico debe alejar sus mentes de estos problemas y centrarlos en la tarea de pretemporada, que es forjar el juego del equipo. El staff debe buscar las fórmulas para que sus piezas funcionen con y sin los compañeros que se están recuperando.

El siguiente reto para seguir desarrollando la química de la plantilla será el Zamora, equipo al que se enfrentan este martes, a las 19.30 horas, en el Pabellón Lydia Valentín de Ponferrada. Los percances en la plantilla serán una buena oportunidad para ver las propuestas de Diego Epifanio para cubrir las bajas y como trabajan sus hombres. También podría ser la ocasión para ver a Diogo Brito estrenarse con los picheleiros, quien será presentado oficialmente en el mismo día.