Brito, un jugador que tiene "muchas ganas de defender" en el Obradoiro

Diogo Brito ha sido presentado oficialmente como jugador del Monbus Obradoiro, completando el equipo picheleiro esta tarea con todos sus jugadores. El alero portugués demostró estar preparado y feliz por el reto que supone venir a Santiago tras su paso por el Club Ourense Baloncesto y aterriza en Compostela tras haber disputado el Eurobasket con la selección portuguesa. Diego Epifanio, entrenador del equipo, Andrés Bustelo, director de marketing, y Pilar Lueiro, concejala de deportes de Santiago, lo acompañaron.

El luso señaló que "desde el primer momento he sido muy bien recibido por parte del club, de los compañeros y del cuerpo técnico. La incorporación, claro, he hecho solo dos entrenamientos, pero creo que está siendo buena y estoy deseando ya poder disfrutar de los partidos. Ojalá hoy tenga esa oportunidad".

"He visto también a los equipos de Epi jugar en años anteriores, así que conocía algunas de las cosas que íbamos a hacer. También he acompañado un poco la pretemporada y luego he visto un poco lo que íbamos a hacer antes de empezar a entrenar. Lo que encuentro es un baloncesto muy moderno, con varias opciones dentro de los sistemas y eso me gusta, porque siempre podemos buscar diferentes ventajas. A ver ahora cómo lo encuentro en los partidos", añadía.

Brito también se lanzó a describirse: "Soy un jugador que puede ofrecer diferentes ventajas en ataque, porque puedo jugar tanto de dos como de tres, dependiendo también quién es el alero o el escolta que me acompaña. Pero también soy un jugador que tiene muchas ganas de defender y siempre quiere estar ahí para ayudar en la defensa. Si no estoy bien en defensa, luego en ataque no me van a salir las cosas. Me gusta poner mucha energía en defensa y luego, en ataque, va a depender un poco de cómo está el equipo".

Con la baja de Olle Lundqvist, se le preguntó si se ve como base, apuntando que "a día de hoy, la posición de base, escolta y alero se va intercambiando cada vez más. Puedes tener tres jugadores con manejo de balón y cualquier puede, o un cuatro incluso, subir el balón. Si me dices si soy un base por naturaleza, diría que no, pero no tengo problema en subir el balón y dirigir los ataques que sean necesarios".

Sobre si es difícil adaptarse a la pretemporada tras la intensidad del Eurobasket, no tiene dudas: "Sería el caso si el Eurobasket hubiese terminado a mediados de agosto y luego entrase al principio de pretemporada del equipo. Pero, la verdad, es que estamos a menos de dos semanas del principio de la temporada. Igual vengo con un poco más de ritmo, pero los equipos llevan también un mes de preparación y la diferencia creo que no es tan grande".

Por último, del máximo torneo continental destacó que "llegamos a los octavos y eso es con lo que me quedo, porque fue muy bueno vivirlo y la experiencia, en general, de poder jugar contra algunos de los mejores jugadores del mundo en cada día. Eso fue una experiencia muy buena para mí".