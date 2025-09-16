El Club Arteal aúpa a la selección gallega en el Torneo Interterritorial

Este fin de semana las selecciones gallegas de tenis de mesa comenzaron su andadura en esta nueva temporada. El equipo de jóvenes disputó en la localidad gallega de Oroso el Torneo Interterritorial 2025, competición que reunió a doce selecciones autonómicas compuestas por jugadores benjamines, infantiles, cadetes y juveniles. Los equipos de Madrid, Andalucía, Cantabria, País Vasco, Islas Baleares, Castilla la Mancha, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Aragón y Galicia (con dos selecciones por ser los organizadores) lucharon por el oro.

El Club Arteal tenía como representante al canterano Mateo Lois, en la selección A de la categoría infantil. Tras un comienzo dubitativo en la jornada matutina, donde tuvo que remontar un 0-2 a Nicolás Pérez (Aragón), fue recuperando su mejor versión y consiguió alzarse con el primer puesto del grupo. Ya el domingo, fue pasando las diferentes eliminatorias hasta llegar a la final, e imponerse con un ajustado resultado de 3-2 (12-10, 7-11, 11-9, 11-13, 11-7) ante el andaluz Daniel Iañez. En el tercer y cuarto puesto, Leo Poza, de la selección madrileña, doblegó a Aarón Hegedus, del combinado balear, para completar el podio de la categoría infantil.

Con esta victoria individual, Mateo contribuyó a que Galicia consiguiera el subcampeonato global, con 348 puntos, a tan sólo cuatro de los primeros clasificados, Madrid, y con un total de diez medallas entre todas las categorías. Un gran papel que expone el buen nivel de las categorías inferiores del Tenis de Mesa gallego.