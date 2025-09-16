El Consejo Superior de Deportes pide al COI la exclusión de Israel de las competiciones deportivas

El cruce de comunicados y declaraciones que se ha producido entre la Unión Ciclista Internacional (UCI) y el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, a raiz de la suspensión el pasado domingo de la última etapa de la Vuelta a España, por las multitudinarias protestas en Madrid debido a la participación del equipo Israel-Premier Tech, ha elevado un grado su temperatura al pedir el dirigente español la exclusión de Israel de las competiciones deportivas.

Genocidio

"El Gobierno de España está liderando en la comunidad internacional un planteamiento, una posición de remover conciencias frente a algo que es absolutamente intolerable, que es un genocidio, como dice Naciones Unidas. El deporte no puede ser ajeno a eso, igual que la cultura, no podemos vivir en una isla como si no estuviera sucediendo una tragedia de dimensiones extraordinarias. El deporte tiene que remover conciencias. España va a liderar y va a plantear en los espacios internacionales, tanto deportivos como de la Unión Europea, la necesidad de avanzar por la línea marcada por el presidente español de no poder hacer compatible la normalidad de competiciones con Israel mientras siga este genocidio”, ha apuntado Uribes.

Uribes ha pedido al Comité Olímpico Internacional (COI) que lidere las acciones pertinentes para que otras instituciones deportivas se unan a una posible exclusión de Israel de las competiciones: “Estamos haciendo lo que se hizo con Rusia, o en la Sudáfrica del apartheid. No estamos hablando de un conflicto menor, que hay muchos en el mundo y el deporte no se paraliza, estamos hablando de un genocidio, de un crimen de lesa humanidad, de los que se llaman imprescriptibles, imperdonables, y por tanto el deporte tiene que actuar en consecuencia. Vamos a hablar con las federaciones y con los comités olímpicos para que los valores del deporte sirvan para parar esta guerra. El deporte se tiene que plantar y tiene que expulsar a esos países. Yo voy a hablar lo voy a hacer con todas las federaciones deportivas en España, para que empujen en el Comité Olímpico Español y en el Comité Olímpico Internacional, que es el que tiene que tomar la decisión como la tomó con Rusia. Solo estamos pidiendo que se haga lo mismo. Yo estuve de embajador en la UNESCO un tiempo y allí defendíamos esa posición común de Europa frente a la invasión de Rusia en Ucrania. Pues hagamos lo mismo con este genocidio insoportable e inaceptable”.

El COI avala a Israel

A este respecto, el Comité Olímpico Internacional ha asegurado que Israel cumple los principios de la Carta Olímpica. A pregunta de la agencia EFE, el máximo organismo del deporte ha respondido lo siguiente vía comunicado: "Tanto el Comité Olímpico Nacional de Israel como el de Palestina están reconocidos por el COI y tienen los mismos derechos. Ambos cumplen con la Carta Olímpica y seguimos trabajando con ellos para intentar mitigar el impacto del actual conflicto en los deportistas". El COI, además, pone como ejemplo lo sucedido en los últimos Juegos Olímpicos en París: "Equipos de ambas delegaciones participaron y sus deportistas convivieron pacíficamente bajo un mismo techo, en la Villa Olímpica".

