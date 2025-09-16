El Negreira se enfrentará al Téxtil Escudo en la ronda previa de la Copa del Rey

La SD Negreira ya conoce a su rival en la ronda previa de la Copa del Rey. El conjunto nicrariense se verá las caras en una eliminatoria a doble partido con el Téxtil Escudo cántabro por un lugar en la fase final del torneo del KO. En caso de vencer, los gallegos se enfrentarían a un rival de Primera División en el Campo Municipal Jesús García Calvo.

Esta ronda previa se disputa en formato ida y vuelta, donde el primero de los dos duelos se jugará en Cabezón de la Sal (Cantabria) el sábado 27 de septiembre. El desenlace de la eliminatoria tendrá lugar en el feudo del Negreira el sábado 4 de octubre.

El conjunto gallego tiene una cita con la historia. Su rival, la SD Téxtil Escudo, compite en la Regional Preferente de Cantabria, categoría equivalente a la Prefetente Gallega. El cuadro cántabro se clasificó hasta esta ronda previa tras alzarse con la Copa Vicente Pérez Soberón al vencer al SD Gama por 0-1 en la final. En el campeonato liguero, el Téxtil Escudo finalizó en quinta posición la temporada pasada, mientras que en esta campaña aún no ha conocido la derrota (una victoria y un empate).

Por su parte, el Negreira accedió a la ronda preliminar de la Copa del Rey después de proclamarse supercampeón gallego ante el Cultural Areas (1-0) y tras superar al SR Calo en la final de la Copa del Sar por penaltis. De este modo el equipo nicrariense afronta una eliminatoria histórica que, en caso de ganarla, podría suponer una de las mayores hazañas de la historia reciente del fútbol gallego.