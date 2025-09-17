La inagotable cantera de la pesca gallega

Galicia volvió a demostrar un año más, y ya van muchos consecutivos, que su cantera de jóvenes pescadores es inagotable. La selección juvenil (de 12 a 18 años) de pesca a mosca acaba de regresar de Aragón con tres medallas: la plata por equipos y las de oro y bronce a nivel individual, en el XXVIII Campeonato de España Salmónidos Mosca Juventud, celebrado bajo la modalidad de captura y suelta.

La selección gallega, integrada por el coruñés Brais Alvariño, el pontevedrés Lucas Valdés, los hermanos ourensanos Lucas y Pablo Gómez Fierro y el compostelano Román García, con Javi López como capitán, consiguió un meritorio segundo puesto que "sabe a oro", ya que Aragón, el grupo ganador, es una de las grandes potencias de pesca de España y jugaba en casa.

Galicia arrancó como un tiro en la primera y la segunda manga, pero en la tercera se atascó e incluso se vio relegada a la tercera plaza, superada por Cataluña. Sin embargo, una última manga espectacular consumó la remontada para los gallegos, que acabaron superando a Cataluña por un solo punto en un final de infarto. En cuarto lugar quedó Extremadura, en quinto Eskadi y en sexto lugar, Castilla y León.

"El campeonato empezó muy bien", recuerda el capitán. "Los chicos llevaban unos días pescando por los ríos de la zona y tenían claras las moscas para usar. Tuvimos una buena rotación con los tramos en la primera manga y acabamos en primer lugar". Por la tarde "tuvimos uno de los tramos más delicados del campeonato y Aragón pescó muy bien, lo que nos relegó a la segunda posición", recuerda Javi López. En todo caso, "ya empezamos a notar que había algunos tramos que, dependiendo del horario, daban más o menos pesca".

El domingo por la mañana fue "un punto de inflexión", con dos tramos que no dieron peces, lo que penalizó a los gallegos. A pesar del mal resultado de esa tercera manga, Galicia aguantó el tercer puesto. Tocó resetear y "tras olvidar los malos resultados, el equipo se rehizo y con una extraordinaria manga no solo consiguió pasar a Cataluña y obtener la segunda plaza, sino que consiguieron hacerse con el primer y tercer puesto individual", celebra Javi López.

Clasificaciones individuales y por equipos. / CEDIDA

Éxito colectivo... e individual

Pero el éxito de Galicia no se limitó a esa plata por equipos. El ourensano Lucas Gómez Fierro se proclamó campeón de España al mostrarse como el más regular en las aguas del río Cinca, en el Pirineo de Huesca. Durante dos días intensos en los cotos de Lafortunada y Bielsa, este deportista de 17 años, que ya fue subcampeón en 2024 y que este año compitió en el Mundial de Estados Unidos, demostró una enorme regularidad en las cuatro mangas, lo que le valió para subirse a lo más alto del podio. Además, ese resultado le da el billete para el próximo Mundial de 2026 en Irlanda, lo que garantiza que el acento gallego volverá a escucharse entre la élite mundial de la pesca a mosca.

"Muy contento con el resultado individual, pero aún más orgulloso de cada uno de mis compañeros por su esfuerzo y resultado a nivel de grupo", destacó Lucas Gómez Fierro.

La otra medalla individual fue para Román García Lorenzo. El pescador de Santiago socio del Club Barbanza fue una de las sorpresas de la competición, ya que hizo historia al convertirse en uno de los medallistas más jóvenes de la categoría. Con 12 años recién cumplidos y en su primer Campeonato de España, accedió al tercer puesto gracias a una última manga espectacular en la que quedó primero con doce truchas, lo que lo elevó en la general. Por puesto también tendría billete para el Mundial, pero su corta edad se lo impide.

"El mérito es de los chicos"

Desde la Federación Galega de Pesca (FGP), su presidente, Manuel Mouzo, cree que estos éxitos son el resultado del proyecto de las Escuelas de Pesca puesto en marcha entre la Federación y la Xunta años atrás y capitaneado por el pentacampeón mundial David Arcay.

"A través de estas escuelas fueron apareciendo los candidatos que después integran nuestras selecciones en los campeonatos de España", explica Mouzo, que pone el foco en el "equipo de preparación" que hay detrás de los jóvenes.

"Además de Arcay, colaboran Jesús Bolaño, Javi López, José Manuel Socastro y Ali Pérez Trebolle", la mayoría "pescadores muy conocidos con un amplio currículum" a nivel nacional e internacional.

"Si a esto le sumamos el gran trabajo de los chavales y la dedicación de tiempo de los padres, pues se explican estos éxitos de Galicia", dice Mouzo, que insiste en que el mérito final "es de los chicos" por todo ese esfuerzo.

El equipo entrenó durante todo el año, ya empezando en el mes de febrero en embalse, para después pasar al río con jornadas específicas en ríos como el Xares o algunos de Ancares, para adaptarse a la pesca en alta montaña, ya que el Campeonato de España se celebraba en los Pirineos.

Pero más allá del éxito deportivo, el objetivo final de estos pescadores es el de servir de ejemplo para que otros jóvenes se vayan sumando al mundo de la pesca deportiva y, con la ayuda de la Federación, garantizar el relevo generacional para que la cantera de la pesca gallega siga siendo inagotable.