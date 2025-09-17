Luis Penido estrena Campeonato Europeo y alianza con el Concello de Santiago

Este fin de semana se disputa la prueba del Campeonato de Europa de Montaña (FIA European Hillclimb Championship) en Croacia. El Luis Penido Rally Team, con su piloto Luis Penido a la cabeza, viene de alcanzar un título histórico para la ciudad y para Galicia, al convertirse en el primer equipo gallego en alcanzar el título de Campeones de Europa de Montaña del Grupo 5, máxima competición internacional.

En este sentido, el equipo de Luis Penido recuerda que los éxitos se basan en un proyecto deportivo que busca la huella de carbono 0 a través de la plantación de árboles autóctonos gallegos, que en este 2025 llegarán a las 150 unidades y que serán entregadas por el equipo compostelano al Ayuntamiento a finales de este mismo año.

Presentación del patrocinio en la Plaza del Obradoiro. / Concello de Santiago

«Hablar de Luis Penido es hablar de deporte, de automovilismo y hablar de promoción de nuestra ciudad, por lo tanto, es hablar de poner Santiago en el mapa internacional», expresó la concejala Pilar Lueiro, quien destacó que Penido está «haciendo historia». La concejala de Deportes felicitó a todo el equipo de rally y deseó una buena carrera este fin de semana. «Estamos muy orgullosas de sus éxitos, de su constancia y de que sea uno de los mejores deportistas de esta ciudad y una gran persona, apoyando causas justas en eventos deportivos o de otro tipo tanto en nuestro ayuntamiento como allá donde es requerido», sentenció.

Por su parte, Luis Penido, en representación de su equipo, mostró su felicidad por la consecución del reciente campeonato continental: «Este año hemos hecho una temporada redonda, con un esfuerzo muy grande y con el apoyo del Concello de Santiago y muchos otros patrocinadores que lo hicieron posible». El piloto santiagués se proclamó campeón con dos carreras de antelación, lo que, en sus propias palabras, «puede parecer fácil pero fue tremendamente difícil». Penido aprovechó para alabar el trabajo de todas los miembros del equipo: «El trabajo del equipo fue excepcional, la estrategia, la gestión, la dirección deportiva, todo fue estupendo. Estamos celebrando y disfrutando de poder hacernos una foto todos juntos aquí en la plaza do Obradoiro».