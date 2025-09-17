Noia coronará al nuevo campeón gallego en el Trofeo Portus Apostoli

Este domingo 21 de septiembre unos 80 corredores procedentes de diferentes partes de Galicia y Portugal disputarán la tercera edición del Trofeo Portus Apostoli. La competición organizada por el Picusa Academy y el Noela Master Team queda encuadrada como el evento principal del Campeonato de Galicia Júnior de Ciclismo de Carretera, lo que supondrá que el corredor vencedor de la prueba se proclamará campeón autonómico.

El recorrido consta de 114,1 kilómetros que tendrán como arranque una travesía por las carreteras del ayuntamiento de Porto do Son, una vez que se haya dado la salida a las 10.00 horas desde la Cofradía de Portosín. El pelotón se dirigirá hacia Noia para completar cuatro vueltas a un circuito de 15 kilómetros con epicentro en la Alameda.

Tras el cuarto paso por la línea de meta, la carrera entrará en su fase decisiva, que incluye el ascenso al puerto de montaña de Vilacoba, en el ayuntamiento de Lousame. Desde la cima de esta ascensión restarán 22 kilómetros para la conclusión. El desenlace de la prueba está previsto en la Alameda de Noia a partir de las 12:40 horas.

Imagen de la presentación celebrada en el Ayuntamiento de Noia. / Picusa Academy

El evento de presentación de la carrera tuvo lugar en el día de ayer en el Concello de Noia y fue conducida por Francisco Pérez, alcalde del municipio, el cual se mostró encantando por la celebración de la prueba en un «pueblo de ciclismo».

Además, la velada contó con la presencia de Carlos Lorenzo, concejal de Deportes de Porto do Son; Sandra González, concejala de Deportes de Noia; Sergio Seoane, Director de Carrera; y Juan Carlos Múñoz, presidente de la Federación Galega de Ciclismo.

La corona autonómica de la categoría juvenil busca nuevo propietario tras hacerse con el título la pasada campaña en Moaña el ahora corredor sub-23 Iker Rodríguez. Además del título de la Federación Ciclismo Galego, también se disputará el triunfo absoluto de la carrera, al que optan todos los corredores, sean gallegos o no. A falta de que este miércoles se cierre el plazo de inscripción, ya se han registrado para participar los equipos Picusa Academy -como anfitrión-, Cambre, Cortizo, Coruxo, Teis, Carballo, Supermercados Froiz, Polti VisitMalta y formaciones portuguesas.