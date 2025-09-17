El Obradoiro estrena tienda física en el Fontes do Sar

El Monbus Obradoiro sigue trabajando en desarrollar su marca y, para ello, el club trae una novedad. Como ya había adelantado EL CORREO GALLEGO, en la entidad rondaba la idea de tener una tienda física y, la misma, se hace realidad tras desvincularse de Deportes Caneda.

En el Obradoiro se espera que, a partir de la próxima semana, los aficionados y todos aquellos que estén interesados puedan adquirir la ropa oficial del club en una nueva tienda situada en el Multiusos Fontes do Sar. Este será, por el momento, el único punto autorizado para la venta de productos oficiales del equipo.

Como señalan en su comunicado, se embarcan en este proyecto «con el propósito de reforzar la presencia de la marca Obradoiro y facilitar el acceso a su ropa y merchandising oficial, el club da un paso más en su estrategia de cercanía con la afición con la apertura de un nuevo espacio físico en el Multiusos Fontes do Sar, justo enfrente de sus oficinas actuales. Este punto permitirá a los seguidores adquirir de manera cómoda y directa todos los artículos oficiales del equipo».

«La tienda convivirá con la venta online, ampliando así las opciones para que los obradoiristas puedan hacerse con los productos desde cualquier lugar», añaden en la nota.

A mayores, esta tienda cumplirá otras funciones, siendo «un espacio de referencia, encuentro e información para la afición, donde los seguidores podrán realizar consultas y, entre otras cosas, recoger sus abonos físicos para la temporada».

En los próximos días, el club dará a conocer tanto la fecha y horario de apertura de la tienda como las fechas de recogida de los abonos físicos.