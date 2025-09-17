El Victoria FC conmemora los diez años de su sección femenina en el Auditorio de Galicia

‘10 anos de Victoria FC. Paixón, Igualdade e Fútbol’ es el lema bajo el que el club compostelano conmemora una década de historia de su sección femenina, una trayectoria marcada por la creación de equipos en todas las categorías, la apuesta por la formación integral de las jugadoras y su compromiso con los valores de igualdad, comunidad e inclusión.

El primero de los actos de celebración tendrá lugar este miércoles 17 de septiembre a las 20.00 horas en la Sala Mozart del Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela. Será un evento especial en el que se presentará el logo conmemorativo del aniversario y las nuevas equipaciones oficiales. Además, el club rendirá un homenaje a jugadoras, entrenadoras y figuras clave que contribuyeron al crecimiento de la sección a lo largo de esta década.

La jugadora del Victoria FC conduce el balón frente al RC Deportivo. / Jesús Prieto

El acto contará con la presencia de destacadas autoridades institucionales y deportivas. La representación institucional estará encabezada por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, acompañada por la directora general de Promoción da Igualdad de la Xunta, María Quintiana. También está confirmada la asistencia de la delegada de la Federación Gallega de Fútbol en Santiago, Silvia Cancela. La Universidad de Santiago estará representada por el delegado del rector para el Deporte, Javier Rico, y por el catedrático de Psicología de la USC, Tino Arce. Además, acudirá al acto el director general de Cobre San Rafael, Fernando Riopa, entidad que mantiene un firme compromiso como patrocinador principal de la sección femenina del Victoria FC.

La gala será presentada por la periodista Irene Lourido y contará con las actuaciones musicales de Os d’Abaixo y de Noa Vigo, exjugadora del club.

Un año de actividades conmemorativas

Además del acto inaugural previsto para el miércoles, a lo largo del año se organizarán partidos conmemorativos, encuentros con referentes del deporte, mesas redondas de debate, una exposición fotográfica y distintas iniciativas sociales y comunitarias en centros educativos, hospitales y residencias de mayores.

Con este aniversario, el Victoria FC quiere poner en valor su trayectoria, reforzar el vínculo con la ciudad de Santiago y seguir impulsando el liderazgo femenino en el deporte, con un mensaje claro de futuro: “Una década forjando campeonas, rompiendo barreras y construyendo comunidad a través del fútbol femenino”.

El Victoria FC puso en marcha su sección femenina en la temporada 2015-2016 con dos equipos, y hoy suma 117 licencias federativas y equipos en todas las categorías, desde sénior hasta cadete, infantil y fútbol 8. En este período logró ascensos, títulos y convenios de colaboración con entidades como la USC o el RC Celta de Vigo, consolidándose como un referente del fútbol femenino en Galicia.