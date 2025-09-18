El Obradoiro calienta motores para la liga con el cierre de la pretemporada

La Primera FEB está cada vez más cerca de su inicio y el Monbus Obradoiro se prepara para dar cierre a la pretemporada con su último compromiso, que servirá como presentación del equipo ante su afición. Para ello, el conjunto picheleiro estrena el Torneo Internacional Concello de Santiago, que se disputará mañana, a las 19.30 horas, en el Multiusos Fontes do Sar, con el Oliveirense portugués de rival.

Diego Epifanio tendrá su último test para preparar a sus hombres para una Primera FEB que será muy larga y en la que deben de cosechar muchos triunfos para optar tanto al ascenso directo como a las mejores plazas del playoff. El tiempo y los resultados irán encuadrando a cada equipo, pero Epi sabe que el ‘granero’ de los triunfos hay que llenarlo desde la primera jornada. Para ello afronta retos nada sencillos.

La lesión de Olle Lundqvist para varias semanas puede forzar al cuerpo técnico a buscar opciones para el uno. Léo Westermann será el titular indiscutible, pero no se le puede exigir un exceso de minutos. Alonso Grela se postula como la opción para ganar tiempo en pista tras su buena pretemporada, pero debe demostrarlo en liga. Pese a ello, puede que el equipo precise de otro jugador que ocupe ese rol de manejador.

El problema es que la línea exterior también llega ‘tocada’. Sergi Quintela, que ya desempeñó la función de base en varios tramos del pasado curso, ha estado recuperándose de un traumatismo en la cadera derecha desde la Copa Galicia. Además, Diogo Brito también ha tenido problemas físicos y jugó solo un minuto y medio ante el Zamora.

En ese plano, no llega en las mejores condiciones el Obra, que también ha visto como Aitor Etxeguren tuvo problemas en su tobillo derecho, aunque ya se ha recuperado. Pero, ante problemas, soluciones. El staff picheleiro debe encontrar las fórmulas para que el equipo funcione pese a las adversidades. Y, dentro de lo malo, mejor sufrirlas en pretemporada que en medio de la liga, para poder encontrar los ‘remedios’ para el inicio de la competición.

Este jueves, previo a la cita con el Oliveirense, el Obradoiro se instaló por la mañana en la plaza con la que comparte nombre para hacer las fotografías de presentación de la temporada. Para ello, se reunieron los jugadores, el staff, miembros del consejo de administración, patrocinadores y los miembros del Gobierno municipal.

Pero la sesión fotográfica no terminó ahí para los integrantes de la plantilla, ya que en la tarde también les tocó posar para las cámaras con sus equipaciones para las imágenes oficiales de Primera FEB. Eso sí, la pelota también ha tenido protagonismo, porque toca vivir el último amistoso de pretemporada.