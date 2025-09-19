A Baña se prepara para celebrar la octava edición de su Trail

El Trail da Baña celebra el próximo domingo 28 de septiembre su octava edición, que contará con tres distancias (28, 16 y 8 kilómetros) además de una andaina de no competitiva de 10 kilómetros. El evento será puntuable para el ránking gallego.

El recorrido principal está compuesto por 28 kilómetros que darán comienzo en el pabellón San Vicenzo a las 9.45 horas y contará con un desnivel acumulado de 1.000 metros. El minitrail de 16 kilómetros comenzará a las 9.55 horas y presenta un desnivel de 650 metros, mientras que el trail promesa de 8 kilómetros para menores de 14 años y adultos que quieran realizar una distancia inferior dará su particular pistoletazo de salida a las 10.00 horas.

En cuanto a las categorías, el trail largo contará con un total de cinco: sénior (desde 2007), máster 1 (personas nacidas entre 1990 y 1980), máster 2 (personas nacidas en 1979 y años anteriores) y absoluta. En el trail corto se establecen las categorías sub 20, sub 18, sub 12, sénior y absoluta. Habrá premios para los tres primeros hombres y las tres primeras mujeres de cada categoría, así como para los tres primeros clubes clasificados, los tres clubes con mayor participación y los mejores atletas locales.

Puntuarán para el ranking gallego las pruebas de trail largo de 28 kilómetros en las categorías Classic Sub 23, absoluto y máster. En la prueba corta, de 8 kilómetros, quedarán inscritas las marcas en Preclassic Sub 20, Sub 18 y Sub 16.

Las inscripciones se mantienen abiertas hasta el próximo miércoles (www.carreirasgalegas.com) y cuentan con un precio de 15 € para el trail, 12 € para el minitrail, 10 € para el trail promesas y 5 € para a andaina.

Desde la organización, esperan superar el número de asistentes de la edición pasada que registró más de 300 atletas. Para ello, se ha efectuado una rebaja en los precios de inscripción para promover la participación en el evento. Durante el domingo tendrán lugar diferentes actividades como degustación de filloas y de bocadillos de ternera gallega.

Del mismo modo, todos los participantes recibirán un regalo, contarán con varios puntos de avituallamiento lo largo del recorrido y podrán disfrutar de un catering final, en el que también tendrán la oportunidad de conocer y saborear las tradicionales filloas de la piedra de la Baña.