El Obradoiro se lleva su torneo con sangre, sudor y lágrimas

El Monbus Obradoiro conquista el I Torneo Internacional Concello de Santiago tras derrotar 91-74 a un agresivo Oliveirense que dejó sangrando a Barcello, que pudo regresar a la pista. Los lusos llegaron con una agresividad excesiva al lance amistoso, que les permitió dominar en la primera parte ante un Obra desconcertado. Pero en la segunda, los compostelanos pasaron como un rodillo por encima de sus rivales.

Llegaba a Sar el último amistoso de la pretemporada picheleira, previo al inicio de la Primera FEB en la que el conjunto dirigido por Diego Epifanio visitará al Hestia Menorca el próximo 27 de septiembre a las 19.30 horas. Olle Lundqvist y Diogo Brito verían a sus compañeros desde el banquillo, con Sergi Quintela de regreso a las pistas y con Epi preparado para hacer sus últimas pruebas antes del inicio liguero.

El duelo daba comienzo con un rudo Oliveirense y con triple frontal de Barrueta. McIntosh era el protagonista de los lusos con defensas intensas y una dura falta sobre Westermann, aunque también anotaba los tres primeros puntos de los suyos. Se adelantaban los portugueses con el triple de Dionisio, al que acompañaba también desde el exterior McIntosh (4-9). La rudeza de los visitantes complicaba la ofensiva picheleira y Barrueta desatascaba con tres puntos desde la esquina, seguido por la bandeja de Barcello. Ambas canastas llegaban en buenos contraataques (9-11).

Pasado el ecuador del cuarto, ambos equipo intercambiaban canastas y acumulaban cuatro faltas cada uno, forzando Quintela la quinta para sumar un tiro libre (12-13). Dos Anjos confirmaba la remontada dominando en el poste para machacar. Entraba una fase de triples, con dos de Grela y otros tantos lusos, por medio de Araujo y Sibert. Los cambios le habían sentado mejor al Obra, igualando el nivel físico de sus rivales. McIntosh llegaba a los 9 puntos con un triple, mientras Dos Anjos iba rascando desde el tiro libre, aunque volvía a demostrar que es una asignatura pendiente. Empate a 22 para finalizar el primer cuarto.

Previo al inicio del segundo, se anunciaba que el Obra superaba los 4.000 abonados. Boeheum III anotaba dos tiros libres al inicio. Galán, peleando en el poste, sumaba dos bajo el aro. Pero McIntosh seguía siendo un problema y sacaba un 2+1 sobre Díaz, que no materializaba (24-26). Volvían a estar incómodos los hombres de un Epi que pedía tiempo. Pero el desacierto y las perdidas se sucedían ante el muro luso, que trataba de tomar distancia con Embalo, que sumaba dos canastas, con triple de por medio de Barrueta (27-32).

La 'carnicería' lusa terminaba con un golpe fortísimo de Barcello, al que se le abría una brecha sangrante en la frente y se retiraba del choque para ser atendido por el cuerpo médico. Las faltas le permitían al Obra sumar desde la línea de personal, pero sus rivales seguían acertados desde el exterior con dos seguidos de Boeheum III, aunque Barrueta tampoco se quedaba corto y llegaba a los 13 puntos (35-40). Los picheleiros 'picoteaban' en los tiros libres ante un rival que acumulaba 16 faltas en el duelo y una técnica al entrenador. Así, volvía a remontar el Obra (41-40). Pero seguían sin poder lidiar los de Epi con el dos contra uno sobre el base y terminaba la primera parte a favor de los visitantes (43-45).

En el arranque de la segunda parte Westermann metía una impresionante canasta, a la que acompañaba con una asistencia a Galán para adelantarse. Quintela ponía la guinda con un triple y McIntosh terminaba expulsado con una técnica, con tiro libre anotado por el base francés (51-45). Los picheleiros pasaban como un rodillo y Huskic robaba para anotar en la contra. Tiempo visitante. Pero los hombres de Epi estaban ofreciendo su mejor versión y Huskic ponía el +10 (59-49). Grela daba una espectacular asistencia por la espalda, tras penetración, para el triple de Barrueta (62-51). Se gustaba el Obra. El base, además, sumaba dos puntos en la siguiente acción y Barcello entraba a pista por él con su herida cerrada.

Andersson machacaba tras rebote y Badinni sacaba un espectacular 2+1, jugando con alegría e intensidad (69-56). Barcello 'noqueaba' con un triple para el +16. Tiempo luso. El exterior americano 'olía la sangre' de su rival ahora, con una penetración y otro triple que cerraban el cuarto con el 77-58.

Daba comienzo el último acto y Boeheum III era el primero en anotar, con dos buenas penetraciones, para acumular 18 puntos. Barcello, muy serio, era el primer picheleiro en sumar con una bomba que situaba su casillero en 14. La realidad es que el Oliveirense parecía haber 'bajado una marcha' en los contactos y el Obra mantenía un cierto control del duelo, aunque con ciertos errores. Dos Anjos estaba imparable, más acertado en sus finalizaciones, e impedía los intentos portugueses por recortar. Díaz ponía el +20 de tres (88-68). Poco más ofreció el choque, que se cerró con el 91-74.