Secho: «Somos un equipo sólido pero todavía concedemos demasiado»

La SD Compostela recibe este domingo 21 de septiembre al Juventud Cambados en San Lázaro (18.00 horas) con el objetivo de firmar un pleno de puntos en sus primeros tres encuentros del campeonato de liga. Secho Martínez, entrenador picheleiro, atendió a los medios en la previa del encuentro y aprovechó para analizar la situación de su equipo, así como para advertir sobre los peligros de su rival.

El técnico sonense se mostró muy satisfecho con los resultados obtenidos, aunque también dejó entrever la necesidad del equipo de mejorar en ciertos aspectos: "En esta categoría hay pocos partidos fáciles. Boiro era una salida difícil y pudimos solventarla, además fue un partido que nos dejó mucha información, nos dejó oportunidades de mejora. Somos un equipo sólido, pero todavía concedemos demasiadas situaciones y por ahí tenemos que crecer y vamos a crecer ajustando bien los recorridos, determinando bien quién tiene que saltar y cuándo tiene que saltar. Y luego tratar también con balón de cada vez mandar más, generando volumen desde ataques posicionales".

En las dos primeras jornadas, la esedé ha demostrado la peligrosidad ofensiva de un equipo que cuenta con numerosas piezas de calidad en el ataque. "Arriba hay potencial y lo que tenemos que conseguir es que los que salgan suban siempre la intensidad, fútbol tenemos y esa es un poco la idea. Los de arriba hacen unos esfuerzos distintos a los de atrás, de más largos recorridos, de mayor desgaste o por lo menos diferente y sí, un poco la idea es tener recambios de mucha calidad para que no baje nunca el nivel, porque tan importante es el que inicia como el que finaliza el partido", comentó el entrenador blanquiazul.

Sobre la gestión de los minutos y la elección de las alineaciones, el técnico picheleiro alabó la profundidad de su plantilla y dejó claro que "el año va a ser largo". "Los jugadores están entrenando bien y cada semana determinamos el once a partir del rival, el estado de forma individual, las necesidades del equipo... Nuestra idea es que la gente se vaya sintiendo importante, que la mayor parte de los jugadores se sientan importantes y que desde ahí todos juntos crezcamos y saquemos buenos resultados", manifestó Secho.

Antón Guisande se deshace de un defensor del CD Boiro. / Antonio Hernández

Buenos comienzos

Además del 6/6 en puntos, el entrenador del Compos destacó "la actitud y la voluntad" con la que está trabajando el equipo. El ímpetu del que habla el técnico se ha traslado de forma evidente al terreno de juego donde el cuadro santiagués consiguió encarrilar ambos partidos de forma temprana gracias a una energía inicial apabullante.

La intensidad que caracteriza al equipo va de la mano de un trabajo físico y mental: "Yo creo que va de la mano de los aspectos del juego, del entrenamiento y de lo táctico. Tratando de focalizarse en aquello que queremos sacar y en aquello que queremos ser como equipo. El nivel atencional que requieres es siempre alto y creo que desde ahí se consigue la mentalidad. Lo que queremos ser es más estables en aquello que queremos hacer más veces. Nos falta todavía alargar el partido, tener más control en ciertos momentos".

La mente puesta en el Cambados

Este fin de semana el Compostela tendrá una nueva oportunidad para reafirmarse en la parte noble de la clasificación. A pesar de llevar únicamente dos jornadas, la esedé ya ocupa un puesto privilegiado de la tabla (1º) y se enfrenta a un Juventud Cambados que es decimoprimero y que aún no ha conocido la derrota —dos empates sin goles en dos partidos—.

Para Secho, el conjunto amarillo "trae una inercia positiva" motivada por el ascenso y ha cosechado dos empates ante rivales de mucho nivel. "Ha sacado dos empates, en Somozas y contra el Estradense, que son dos equipos que están llamados a estar en la parte alta", dijo el técnico.

Un partido complicado ante un rival más que estudiado por el entrenador sonense: "Arriba tienen velocidad, juegan mucho a buscar las espaldas e intentan correr con los de arriba. Pueden hacer una fase un poco combinativa pero al final acaban lanzando, entonces tenemos que controlar muy bien las espaldas y cuando dispongamos de la pelota debemos cuidar las pérdidas".

Todo parece indicar que el preparador picheleiro tendrá disponible a la totalidad de la plantilla y dejó caer la posibilidad de mantener el bloque de futbolistas alineados en las dos primeras fechas. "Hay una base y cambiar demasiado no es lo ideal, aunque haya gente que está entrenando bien, es lo ideal. Habrá una base y a lo mejor moveremos dos o tres jugadores", concluyó.