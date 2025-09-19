FÚTBOL
El Victoria femenino celebra su décimo aniversario junto a más de 200 personas
El club santiagués organizó una gala conmemorativa en la Sala Mozart del Auditorio de Galicia en la que presentaron la nueva camiseta, la plantilla y el logo del equipo
La Sala Mozart del Auditorio de Galicia se llenó este miércoles con más de 200 personas para conmemorar los 10 años de la sección femenina del Victoria FC. Un acto que combinó emoción, música y fútbol y fue recibido con gran entusiasmo por el público.
El evento, celebrado bajo el lema 10 anos de Victoria FC. Pasión, Igualdade e Fútbol, contó con la presencia de destacadas autoridades como la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la directora general de Promoción de la Igualdad de la Xunta, María Quintiana, que estuvieron acompañadas de Silvia Cancela, delegada de la Federación Gallega de Fútbol en Santiago, y Manuel Ferreiro, responsable de la Federación Española de Fútbol en Galicia. La Universidad de Santiago de Compostela estuvo representada por Javier Rico y Tino Arce, mientras que Fernando Riopa, director general de Cobre Sano Rafael, también asistió al acto.
Durante la gala, presentada por Irene Lourido, se presentaron oficialmente la plantilla que competirá en 3ª RFEF, la nueva camiseta y el luego conmemorativo que acompañará todas las acciones del club a lo largo del año de aniversario. Las actuaciones musicales de Os d’Abaixo y de Noa Vigo, exjugadora del club, fueron especialmente aplaudidas por el público, contribuyendo al éxito del evento.
El Victoria FC anunció también las actividades conmemorativas previstas durante el año, entre las que destacan un partido amistoso; el proyecto 10 anos, donde diez referentes acercarán a jugadoras y aficionados a deportistas, periodistas e investigadores de diversos ámbitos para debatir sobre fútbol femenino y liderazgo en el deporte; una mesa redonda sobre fútbol femenino; exposiciones e iniciativas sociales en centros educativos y comunitarios; así como nuevas sorpresas que se irán desvelando en los próximos meses.
