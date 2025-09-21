Fórmula 1
Resultados y clasificación tras el Gran Premio de Azerbaiyán
Sainz celebra su primer podio con Williams y Verstappen arrasa en Bakú
Redacción
El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima prueba del Mundial de Fórmula 1, en la que el Carlos Sainz (Williams) ha conseguido subirse al podio tras terminar tercero, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) solo pudo ser decimoquinto, lejos de la zona de puntos.
El madrileño, segundo el sábado en una accidentada clasificación con hasta seis banderas amarillas, vio cómo el británico George Russell (Mercedes) lograba hacerle el 'overcut' en su segunda parada, en la vuelta 40 de 51, y le desplazaba a la tercera posición, en la que sí pudo defenderse del acoso del otro Mercedes, el del italiano Kimi Antonelli. Se trata del podio número 28 para el español.
[Consulta la clasificación del Mundial de Fórmula 1]
Por delante, Verstappen no encontró oposición en una carrera que dominó de principio a fin, celebrando su victoria número 67 en el 'Gran Circo', y que aviva los nervios en McLaren, que a pesar de todo todavía dominan el Campeonato de Pilotos.
El británico Lando Norris solo pudo ser séptimo, mientras que el líder del Mundial, el australiano Oscar Piastri, se saltó la salida y, obligado a detenerse y remontar, acabó estrellando su monoplaza con el muro de la curva 5, consumando su primer abandono en casi dos años. Con su triunfo, 'Mad Max' recorta 26 puntos al oceánico y se queda a 69 unidades con siete carreras de domingo y tres esprints por delante.
Resultados del GP de Azerbaiyán de F1
- Max Verstappen
- George Russell
- Carlos Sainz
- Andrea Kimi Antonelli
- Liam Lawson
- Yuki Tsunoda
- Lando Norris
- Lewis Hamilton
- Charles Leclerc
- Isack Hadjar
[Consulta el calendario de la temporada de F1]
Clasificación tras el GP de Azerbaiyán
- Oscar Piastri - 324 puntos
- Lando Norris - 299 pts
- Max Verstappen - 255 pts
- George Russell - 212 pts
- Charles Leclerc - 165 pts
- Lewis Hamilton - 121 pts
- Andrea Kimi Antonelli - 78 pts
- Alexander Albon - 70 pts
- Isack Hadjar - 39 pts
- Nico Hulkenberg - 37 pts
