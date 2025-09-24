La Junta de Extremadura invierte 400.000 euros en la remodelación del pabellón de La Granadilla

El Ayuntamiento de Badajoz ha iniciado la remodelación del pabellón de La Granadilla gracias a una subvención nominativa de 400.000 euros concedida en 2024 por la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura. Los trabajos, muy esperados en la ciudad, han comenzado este mes con el levantamiento del suelo de la pista central. El pasado jueves se iniciaba la instalación del nuevo pavimento. El plazo marcado por la empresa adjudicataria es que esté finalizado a principios de octubre.

En una segunda fase, se acometerá la instalación del nuevo equipo de megafonía y el suministro necesario para la sustitución de la sillería y la colocación de canastas homologadas por la Federación Internacional de Baloncesto, lo que permitirá al recinto situarse a la altura de las mejores instalaciones deportivas del país. La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, destacaba durante su visita a las instalaciones que esta actuación supone «un paso decisivo para devolver al pabellón de La Granadilla el lugar que le corresponde como referente del deporte en Extremadura». Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, subrayaba que La Granadilla es «una instalación señera de la ciudad, buque insignia del deporte en Badajoz, y gracias al esfuerzo de la Junta de Extremadura hoy afronta un proceso de modernización que garantizará a nuestros clubes y a la ciudadanía disfrutar de un pabellón acorde al siglo XXI».

Gragera añadía que esta inversión «no solo responde a una demanda histórica, sino que refuerza la capacidad de Badajoz para acoger grandes competiciones y generar oportunidades económicas vinculadas al deporte». El alcalde pacense finalizaba recordando que, con el apoyo de la Junta de Extremadura, se han transformado espacios como el campo de fútbol de Cerro de Reyes, se han mejorado los de Valdebótoa, Gévora y Villafranco y se ha construido la pista de fútbol siete de Pardaleras, así como el campo de fútbol Paco Pulido, entre otros.

Además de esta intervención, la Junta de Extremadura mantiene su compromiso con la ciudad con inversiones como los 3,9 millones de euros destinados a la piscina de la margen derecha y los más de 7 millones previstos este año para infraestructuras deportivas locales en toda la región.

El Centro de Tecnificación de Cáceres acoge a 57 jóvenes promesas en su residencia de deportistas de alto rendimiento

Victoria Bazaga, con los 57 jóvenes deportistas extremeños incorporados. / FJYD

Ya se han incorporado a la residencia estable de deportistas del Centro de Tecnificación Deportiva ‘Ciudad Deportiva de Cáceres’ los 57 jóvenes deportistas extremeños que han obtenido las plazas puestas a disposición por la Junta de Extremadura, en una infraestructura que constituye uno de los pilares fundamentales en el impulso al deporte de alto rendimiento en la región.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicaba recientemente la resolución de la convocatoria de plazas para la temporada 2025/2026, en la que se concede acceso a deportistas propuestos por federaciones deportivas de la región, así como a otros que han concurrido a título individual. En la misma resolución se incluyen también las listas de espera y las solicitudes desestimadas.

La residencia estable de deportistas de la Junta de Extremadura se ha consolidado como un espacio clave para el fomento y desarrollo de programas de tecnificación en ocho disciplinas: escalada y montaña, ciclismo, natación, atletismo, triatlón, tiro con arco, judo y orientación. Durante esta temporada, 40 jóvenes residirán en régimen interno y 17 lo harán en régimen externo. Todos ellos han demostrado un destacado rendimiento competitivo en la pasada temporada y cuentan con una clara proyección para alcanzar logros en el ámbito nacional e internacional.

El programa de la residencia estable garantiza la preparación deportiva de alto nivel, a la vez que promueve la formación integral de los y las jóvenes, facilitando la compatibilidad entre estudios y entrenamientos. Para ello, la Junta pone a su disposición servicios de alojamiento y manutención, formación deportiva, acompañamiento tutorial, así como atención en medicina, fisioterapia y psicología deportiva. Los nuevos residentes se incorporaron a las instalaciones los primeros días de septiembre, iniciando así una etapa decisiva en su proceso de tecnificación y desarrollo como futuros referentes del deporte extremeño.