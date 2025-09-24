Léo Westermann: «Es la cuarta vez que asumo el rol de capitán»

Léo Westerman (Haguenau, Francia, 1992) afronta su segunda etapa en el Monbus Obradoiro en una situación muy diferente y asumiendo la capitanía del equipo. El base francés tiene como meta situar al equipo en la pelea por el ascenso dirigiendo a una plantilla que valora muy positivamente por la experiencia y talento que se ha reunido en Compostela.

¿Cómo ve al equipo tras la pretemporada?

Estamos contentos de empezar la nueva temporada. Creo que tuvimos una buena pretemporada, hemos trabajado mucho. En el campo hemos tenido problemas con las lesiones y los jugadores que llegaron tarde, pero intentamos hacer lo mejor para construir el equipo. Es muy emocionante empezar después de seis semanas de trabajo duro.

¿Cree que puede costarles el arranque al haber sido un equipo fraccionado en la preparación?

Por supuesto, creo que iremos mejorando durante la temporada, juego tras juego. Todavía no somos el ‘producto final’. Es como es, pero teníamos a muy buenos jugadores jóvenes que ayudaron mucho durante la pretemporada para mantener un gran nivel de entrenamientos y nos ayudó mucho. A pesar de las lesiones y los jugadores que llegaron tarde, tuvimos muy buenos entrenamientos. Ya estamos en buena forma, pero durante la temporada vamos a mejorar.

Su pico de forma llegará más adelante, ¿va a ser difícil al principio enfrentarse a cualquier equipo, sea de zona baja o alta? ¿Deben estar más concentrados ahora?

Sí. Definitivamente, sabemos que en la mayoría de los partidos vamos a ser el rival a batir y por ello tenemos un poco de presión, supuesto. Es mucho más difícil cuando no estamos cien por cien listos. Podemos ver esto en todos los lugares del mundo, como en la Euroliga, con los equipos cuando empiezan a jugar el campeonato y muchas veces pierden partidos contra ese tipo de equipos, así que no es fácil. Como dijiste, tenemos que estar mucho más enfocados. Siempre tenemos que estarlo, pero estos son partidos trampa.

🫡 Xa temos aos 3 capitáns do Monbus Obradoiro



1️⃣ Leo Westermann

2️⃣ Sergi Quintela

3️⃣ Alex Barcello pic.twitter.com/eiKeVPUruc — OBRADOIRO CAB (@OBRADOIROCAB) September 24, 2025

¿Qué puede contar sobre el Menorca?

Es especialmente difícil empezar contra este equipo. No sabemos qué esperar. Para ser honestos, muestran muchas cosas diferentes en el campo. Alternan las defensas y a veces juegan un baloncesto que ‘no está en los libros’. Por ello, no será fácil reaccionar. Como dices, tenemos que estar más centrados con ellos porque todo puede suceder.

¿Qué fortalezas y puntos a mejorar tienen ustedes?

Creo que la primera fortaleza es que tenemos once o doce muy buenos jugadores que pueden dominar en esta liga y todos aportan algo diferente. El perfil de cada jugador es realmente diferente. Esa es nuestra mayor fuerza. También tenemos mucha experiencia, conocimiento del juego y todos saben cómo jugar de la mejor manera. Y tal vez nuestra pequeña debilidad es que en la Primera FEB, a veces, tienes que luchar más que jugar al baloncesto. Algunos partidos son así. Afortunadamente, vamos a reaccionar en esos momentos para tener guerreros en pista.

¿Los amistosos con el Oliveirense y el Oviedo fueron un buen test de ese nivel físico?

Sí, totalmente. El Oliveirense fue uno de los equipos más físicos, ellos corren mucho y no fue fácil seguirlos. Cuando tenemos un equipo que se centra más en luchar más que en jugar un gran baloncesto, tenemos que responder. Sabemos que si tenemos el mismo nivel de intensidad, entonces somos un mejor equipo. Pero tenemos que mostrarlo y tenemos que estar en ese nivel de lucha e intensidad.

Tiene que capitanear a este equipo y ser un líder, ¿cómo asume ese rol?

Ya lo conozco, es la cuarta vez que asumo el rol de capitán en mi equipo y es como le dije a los jugadores, es para ayudarlos. Si alguien tiene algo que decir, tiene que sentirse libre de decirlo. Creo que tenemos muchos jugadores con experiencia, con Yunio Barrueta, Goran Huskic, Sergi Quintela o Alex Barcello. Muchos jugadores que han vivido muchas cosas y conocen muy bien su rol en Primera FEB, una liga que es muy diferente a otras. Son jugadores con mucha experiencia y cualquiera puede ayudarte por el beneficio del equipo. Así es como veo la capitanía, especialmente en este equipo con tanta experiencia.

En su etapa anterior en el Obra, la primera meta era la permanencia. Ahora es su segundo año en Primera FEB y el objetivo es ganar mucho. ¿Cómo es ese ‘cambio de chip’?

Cuando estaba en el Obradoiro fue una las mejores temporadas del equipo. Estábamos mirando más hacía la meta del playoff o de participar en una competición europea, que era un gran objetivo. Luego fui a Alemania y, como en el Obradoiro, la meta era no bajar, luchar y es muy difícil. En toda mi vida, en mi carrera, he estado mirando más hacia arriba que para abajo. Me gusta esta posición. Por supuesto, hay más presión porque todos esperan algo de ti, grandes cosas. Pero es mejor el peso de esto que la presión de ‘morir’. Me siento mucho más cómodo en esta situación. Sabemos que tenemos la oportunidad de hacer grandes cosas con este equipo. Pero solo la pista dirá si merecemos eso.

Segunda etapa en Santiago. ¿Qué ha visto igual y qué ha cambiado?

Después de tres años, muchas cosas cambiaron. El presidente todavía está aquí, el fisio y el preparador físico, además de Susana y alguna persona en la oficina. Unas cinco personas de treinta. Muchas cosas han cambiado, por supuesto, pero puedes sentir que este equipo y esta ciudad tienen un alma. La tradición es grande y me siento en casa, mi familia lleva viviendo aquí por cuatro años. Me siento muy bien aquí en Santiago y en este equipo. Este equipo y mucha gente ha cambiado, pero hay algo que sigue creciendo, la tradición, el pabellón, es algo especial.

Con la lesión de Olle Lundqvist y solo con Alonso Grela acompañándolo, ¿cómo valora este inicio de liga donde seguramente deba asumir más minutos?

Como dije, somos once grandes jugadores y esa es una de las fortalezas del equipo. Si uno o dos de los chicos está lesionado, hay muchas opciones. Este equipo no está construido para que, si hay uno, dos o tres lesionados, estemos acabados. Esa es nuestra fuerza. Grela me gusta mucho, es un gran trabajador, tanto en los partidos como en los entrenamientos. Tiene mucha confianza y es muy bueno. Por supuesto, tendré un rol diferente porque Lundqvist no está aquí, pero si tengo problemas, estoy cansado o pasa lo que sea, Alonso está ahí. Él va a asumir lo que sea y me ayuda a ver el futuro de este equipo. No tengo dudas, si tenemos una o dos bajas podemos superar la situación.

¿Qué mensaje le deja al obradoirismo?

Es especial jugar aquí. Por suerte, veremos a mucha gente en el pabellón apoyándonos. Podría decir que daremos todo en la pista para que tengan una buena temporada y nosotros también. Espero que llenen pabellón, que podamos mostrarles un buen baloncesto y darles muchas victorias, que es lo que se merecen.