Epi: "La pretemporada no ha sido excelente"

Diego Epifanio se prepara para el estreno del Obradoiro en Primera FEB visitando al Hestia Menorca, este sábado a las 19.30 horas. El burgalés sabe que este reto no será nada sencillo y que le espera una liga larga, en la que sus hombres deben estar concentrados desde el día uno para poder vivir en una constancia que se materialice en victorias. Para hablar sobre este duelo y el inicio liguero, el técnico ofreció su primera rueda de prensa previa en la nueva tienda del club en Fontes do Sar.

Epi comenzó hablando sobre el estado físico del equipo, anunciando que Olle Lundqvist seguirá de baja y que Rodrigo Díaz cubrirá su puesto: "Olle está descartado, como ya sabéis. Diogo (Brito) evoluciona bastante bien de su espalda, entonces, esperamos que pueda entrenar hoy y pueda jugar el sábado. Álex Galán ha tenido un proceso febril y no le permitió entrenar ayer. He hablado esta mañana con él, me ha dicho que iba a hacer todo lo posible para entrenar. Y el resto del grupo, algún pequeño golpe, nada que a día de hoy Jesús (Marque) nos haya dicho que no pueden".

En el apartado de la química de equipo, sumado a las lesiones, llevó al técnico a recordar que Denzel Andersson y Diogo llegaron más tarde que sus compañeros por el Eurobasket, reconociendo que "echamos en falta un poco conexión aún". En ese sentido, remarcó que "la pretemporada no ha sido excelente porque, quitando la baja de Olle y la incorporación tardía de los jugadores del Eurobasket, hemos tenido demasiadas cosas que han impedido a algunos jugadores entrenar".

"Si hay algo que echaría de menos, quizás es todo lo que tiene que ver con nuestra toma de decisiones defensivas y nuestra comunicación. En ese aspecto, creo que tenemos mucha capacidad de mejora. En otros aspectos también, pero, en esos, nuestro talento o la forma que queremos jugar o los jugadores que tenemos a disposición nos van a ayudar", añadía.

Hemos tenido una reunión individual con cada uno de los jugadores para pedirles un poco lo que esperamos de ellos durante la temporada

Sobre el Menorca apuntó que "Javier Zamora ya lleva varias temporadas en la liga y sabe un poco lo que va a necesitar su equipo para poder rendir. En su juego exterior, sobre todo la tripleta de (Jalen) Cone, (Jaume) Lobo y (Spencer) Littleston les da muchísimos recursos ofensivos y mucha capacidad de anotación. Eso les va a hacer muy peligrosos todo el año. Luego, la capacidad que tienen tanto (Adams) Sola como sus cuatros y sus cincos de entendimiento del juego, de jugar sin balón. Eso también les va a generar muchas ventajas. Han hecho una plantilla muy competitiva".

Hablando de los bases, tampoco se olvidó de un exobradoirista, recordando a "Pol (Figueras), que creo que domina la liga. La ha dominado los años que ha jugado porque hace que el equipo juegue. Y luego el otro perfil que lleva mucho tiempo con Zamora es (Pol) Molins, que es un jugador que tiene muy interiorizado todo lo que quiere su entrenador".

En el inicio de liga, todo está más igualado y Epi tiene clara la receta para que sus chicos se anden con pies de plomo: "No es una situación de mensaje, sino de crear hábitos. Hemos tenido una reunión individual con cada uno de los jugadores para pedirles un poco lo que esperamos de ellos durante la temporada y en su adaptación, lo que hemos visto que han hecho mejor y lo que han hecho peor. Estos últimos ocho días hemos tenido prácticamente dos reuniones por día alternando jugadores".

"Lo que nosotros tenemos que intentar hacer es trasladar a la pista lo que entrenamos cada día y, a partir de ahí, seguir creciendo. No tenemos que tener ninguna ansiedad ni tiene que cambiar nada ofensivamente. Nosotros no necesitamos a ningún Superman dentro del equipo, ni que cada uno ahora quiera asumir y meter muchos puntos. Tenemos que tener una buena lectura de cómo nos defienden, compartir el balón, ser conscientes de que tenemos muchos recursos ofensivos y que cada jugador tiene unas cualidades que les ha traído hasta aquí. Cuando tengan que asumir la responsabilidad, que lo hagan pensando en el beneficio del equipo, no en su estadística individual. Y en el aspecto defensivo, es cuestión de esfuerzo", agregaba.