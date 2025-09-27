Márquez se asegura (casi) el título corriendo a rebufo de Bagnaia

"Todo el mundo sabe cuál es el objetivo este fin de semana y es el que debemos cumplir, así que este segundo puesto, tras un gran 'Pecco' (Bagnaia), es magnífico y nos pone en el camino de conquistar un nuevo título". El catalán Marc Márquez Alentá (Ducati), de 32 años, ocho veces campeón del mundo de motociclismo, dominador absoluto de la presente temporada y gran candidato al título desde el primer día que empezó a correrse en Tailandia, se proclamará campeón siempre que acabe por delante de su hermano Àlex o, en su defecto, que no pierda más de seis puntos con el 'Pistolas'.

"Es muy importante, mucho, aprovechar esta primera pelota de partido y, en ese sentido, eso es lo único que debe preocuparnos y, sí, claro que sí que pesa la responsabilidad y, sí, claro que sí, no es un fin de semana cualquiera, es el fin de semana donde debemos cerrar el objetivo de toda la temporada y, sí, hoy, al empezar la carrera, era como si hubiese engordado tres o cuatro kilos de más", comentó Marc nada más recibir la medalla de plata de la carrera al 'sprint' tras quedar por detrás de su compañero Bagnaia, que no admitió que nadie se le acercase.

Más tensión que nunca

Marc, que se aprovechó del irregular fin de semana que está viviendo su hermano Àlex ("ni sé cómo ha quedado", comentó el mayor en DAZN), recordó que "cuando llega el momento de cerrar un título a todos los deportistas nos entran mariposas en el estómago, pues no es nada fácil, aunque cuentes con la ventaja que cuento yo". Para el líder del Mundial, para el nuevo rey, la carrera al 'sprint' de hoy, 12 vueltas al trazado de Motegi, que parece atragantarsele bastante, empezó con una salida muy irregular ("no he cuadrado ninguna en todo el fin de semana") y con la sorpresa de que, al llegar la curva 3, Pedro Acosta (KTM) le pasó por fuera como un avión.

"No he de engañar a nadie, empieza a pesar la presión de cerrar el título cuanto antes y, hoy, en el inicio de la carrera al 'sprint' era como si hubiese engordado tres o cuatro kilos más. Luego, cuando han pasado las vueltas, todo era más normal"

Eso supuso que, mientras 'Pecco' se escapaba al 'estilo Lorenzo' o, perdón, en el mejor 'estilo Bagnaia', el mayor de los Márquez debía pelearse, primero con el mejor Joan Mir y la mejor Honda de toda la temporada, y, por descontado, con el 'tiburón de Mazarrón', que quería el podio como fuese. "Así es, me ha tocado pelearme con dos de los mejores frenadores de la parrilla de MotoGP y me ha costado lo mío conseguir superarlos", contaba MM93.

A Mir, repito, fabuloso hoy (cuarto, mejor 'sprint' de la temporada para el campeón mallorquín), lo superó empujándolo hacia fuera de la pista, metiéndose en el interior de una curva de derecha y, legalmente, sí, forzando su alejamiento del arco de la curva. Ya tercero, Marc apretó de firme para superar a Acosta, mientras le resultaba imposible alcanzar a Bagnaia. "Hoy, 'Pecco' ha hecho un carrerón, veremos si podemos sostener un pulso con él en la prueba larga de mañana". Para superar al 'tiburón', Márquez tuvo que esperar que el murciano sufriese con los neumáticos para hacerse con el puesto que aspiraba de salida, ser segundo tras un intratable 'Pecco'.

Àlex Márquez, décimo, se quedó fuera de los puntos en la carrera al 'sprint', aunque tuvo más suerte que el campeón Jorge Martín, que se fue al suelo en la primera curva y se fracturó la clavícula derecha

Nadie entiende, o sí, la transformación de Bagnaia nada más pisar Motegi. Sky TV, la televisión italiana que posee los derechos, aseguró ayer que 'Pecco' corre con la moto, por fin, que quería, la del año pasado, cosa que, según el tricampeón italiano, era imposible, pese a haberlo reclamado durante toda la temporada. "Solo puedo decir que soy muy feliz y, sí, ahora ya podemos decir que 'Pecco' ha vuelto", señaló el antiguo líder de Ducati. "La moto que mi equipo ha puesto en mis manos es, ya, una moto ganadora y una moto que me permite correr como debo".

La prueba de hoy, al margen de confirmar la candidatura de Marc Márquez a su noveno título mundial, vivió la decepción de Àlex Márquez, que no se encuentra cómodo en el trazado japonés desde que llegó a Motegi, lo que justifica su discretísima décima posición y, por tanto, la opción clarísima de título para su hermano y, en segundo lugar (y por desgracia), una nueva lesión del aún campeón Jorge Martín (Aprilia), que, nada más tomar la salida, en la primera curva, se fue al suelo, llevándose por delante a su compañero de marca, el italiano Marco Bezzecchi. 'Martinator' se ha fracturado la clavícula derecha y será baja, como poco, la semana próxima, en Indonesia.

Clasificación carrera al 'sprint': 1. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), 20 minutos 59.113 segundos; 2. Marc Márquez (Ducati), a 1.842 segundos; 3. Pedro Acosta (KTM), a 3.674 segundos; 4. Joan Mir (Honda), a 4.300 segundos y 5. Franco Morbidelli (Ducati), a 5.130 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 521 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 330; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 249; 4. Marco BEZZECCHI (Italia), 229 y 5. Pedro ACOSTA (España), 195.