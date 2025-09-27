El Obradoiro de Epi arranca la temporada buscando el ascenso y disipar dudas

La Primera FEB da comienzo para el Monbus Obradoiro y la etapa de Diego Epifanio al frente del banquillo. El área deportiva ha creado una plantilla muy competitiva que convence en líneas generales, pero que debe demostrar que ha acertado, especialmente con los bases. Todo ello con el objetivo de un ascenso del que se evita hablar más de la cuenta para no aumentar la presión, pero que es la pelea en la que se deben situar junto a Leyma, Palencia y Estudiantes. Hoy vivirá su primer duelo, a las 19.30 horas, en su visita al Hestia Menorca.

La pretemporada ha dejado ciertos destellos de lo que puede ofrecer el equipo, pero muy lejos del producto final, ya que siempre han faltado jugadores del primer equipo. Entre el Eurobasket y las lesiones, el Obradoiro no ha trabajado como le hubiera gustado. Epi ya señaló en la rueda de prensa previa a su estreno que no ha sido la preparación ideal.

Tardará en dar su mejor versión el equipo, que debe llegar a su pico de forma conforme se acerque el final de la temporada regular. La constancia marcará la lucha por el ascenso directo y el transcurso de los partidos demostrará los aciertos de la configuración del equipo. La gran duda de esta plantilla está en el puesto de base.

Los bases

Epi y Héctor Galán han apostado por dos bases ‘puros’ y por Olle Lundqvist para completarla. Señalar que en el baloncesto moderno se desdibujan las posiciones es cierto, lo más correcto sería preguntarse si hay suficientes directores de juego o generadores para los compañeros. Con Léo Westermann no hay dudas. Es un lujo de jugador para la categoría y hace del pase un arte. La única ‘pega’ es su ‘fortuna’ con las lesiones y si terminará por asumir más minutos de los que debería o no.

Completan la rotación con ese rol Alonso Grela y Olle Lundqvist. El primero, se lo ha ganado a pulso. El canterano demostró mucha garra el pasado curso, destacando por sus tareas defensivas, y tuvo un gran nivel en pretemporada. Debería ser el tercero en minutaje y darles descanso a sus compañeros en los partidos más ‘cómodos’.

El sueco es la apuesta que propicia las dudas. La llegada de Yunio Barrueta fue inesperada. Muchos no concebían este fichaje con los exteriores con los que contaba el equipo. Pero todo ello viene de que Lundqvist estaba llamado a ser el que se repartiese el tiempo con Westermann. La calidad del sueco es indudable y es un excelente generador para sí mismo, pero debe demostrar una mejoría buscando al compañero.

Léo Westermann manejando el balón / Jesús Prieto

Si se cumple con ese trabajo las dudas se disiparán, pero, de no hacerlo, el equipo podría no tener ‘suficientes balones’. Porque si algo tiene este Obra son jugadores dispuestos a asumir tiros o generar para ellos mismos. Westermann debe tener un sustituto con garantías en esa tarea y siempre que se levanta la duda en los bases se afirma que hay ‘muchos manejadores’ para subir el balón. Pero no se trata de subirlo, sino de gestionarlo en el campo rival. En ese aspecto, cabe resaltar el buen fichaje de Goran Huskic como un interior que respalda en esa labor.

Áreas a trabajar

Como bien señaló Westermann en su entrevista a EL CORREO GALLEGO, en el apartado donde él y sus compañeros deben demostrar que pueden pelear es el mismo que penalizó al Obradoiro el pasado curso. La capacidad de poner un alto nivel físico en pista será determinante para los de Epi, especialmente en el tramo final del curso y en caso de disputar eliminatorias.

Los amistosos hay que ‘cogerlos con pinzas’, ya que han faltado jugadores y que la plantilla evolucione. Pero, ante Oviedo y Oliveirense, al equipo le costó mucho y, por tramos, se sentía el desconcierto de los de la capital gallega, que en lugar de sorprenderse y dudar debían de incrementar sus esfuerzos.

Contra el Zamora se demostró que hay muchos puntos, pero que el trabajo a la hora de cerrar el rebote en la canasta propia debe de mejorar. Las segundas y hasta terceras oportunidades no dejaron de sucederse, algo que hay que corregir o que pasará factura. Además, los interiores deben de demostrar más garantías anotadoras cerca del aro, especialmente un Felipe Dos Anjos al que se le ‘atragantan’ los tiros libres.

Por otro lado, Barrueta se ha mostrado irregular en el lanzamiento e insistente en sus intentos hasta en los días en los que se le ‘estrechaba’ el aro. Es un tirador de élite para la categoría y, posiblemente, solo deba mantener la confianza y pulir la selección de tiro. Además, Denzel Andersson debe demostrar que es ese cuatro titular que cada día puede aportar al equipo según las necesidades que se presenten. Se buscaba un ‘hombre para todo’ en ese puesto y el tiempo dirá si puede ser esa ‘piedra angular’.

Fortalezas

Si algo ha demostrado el equipo es que tiene muchas opciones ofensivas. Se combinan jugadores con habilidades en catch and shoot, varios jugadores con capacidad de generar para sí mismos, un buen equilibrio en los interiores y rango de tiro y capacidad de presentar quintetos con mucha movilidad de balón.

Felipe Dos Anjos realizando un gancho / Jesús Prieto

La altura jugará un papel fundamental para este equipo, tanto en ataque como en defensa. Con el balón, la envergadura puede dejar muchas situaciones de ventaja a aprovechar. Sin él, Epi puede plantear varias defensas de cambios, generar buenas ayudas y tener buenas opciones para la defensa tras bloqueo.

Pero si hay algo que define a este equipo es la polivalencia y la variedad. Todos los jugadores son de perfiles muy distintos y Epi siempre va a poder encontrar un ‘bálsamo’ para cualquier dificultad. Difícilmente habrá otro equipo con tantos jugadores diferentes que puedan ofrecer tantas soluciones.

Estrella a seguir

Muchos podrían ser los hombres clave y en cada partido cambiará el jugador de la jornada. Pero si hay un protagonista que en esta pretemporada ha demostrado que quiere superar su mejor versión, ese es Alex Barcello. El ‘aura’ que desprende el norteamericano es la de un ‘killer’. Cara seria y mucha actitud en los dos lados de la pista.

Sorprende la voluntad que ha demostrado en pretemporada, ya que hace mucho más de lo que cualquiera le exigiría. De él se espera un anotador inagotable, pero es que supera las expectativas sumando en más áreas. Sin ser un jugador de gran envergadura, el excepcional trabajo que ha realizado a la hora de buscar el rebote es increíble. Además, está volcado en defensa. De seguir así, sin duda será la estrella.