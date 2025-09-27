El Trail da Baña bate récord y supera los 320 participantes

El Trail da Baña celebra este domingo su octava edición con más de 320 personas inscritas, cifra que supone un nuevo récord para esta prueba ya consolidada en el calendario gallego oficial de trail running. El evento será puntuable para el ranking absoluto, máster, sub 23, sub 20, sub 18 y sub 16.

La cita deportiva contará con cuatro modalidades: trail largo de 28 kilómetros con un desnivel acumulado de 1.000 metros, minitrail de 16 kilómetros con un desnivel de 650 metros, trail promesa de 8 kilómetros y una caminata no competitiva de 10 kilómetros.

El grupo más numeroso será el de la caminata, con 108 participantes. En el minitrail se inscribieron 89 personas, el trail promesa llega este año a los 67 y en el trail largo 59.

La salida se efectuará desde el pabellón de San Vicenzo a las 9.45 horas, con el trail largo. El minitrail se iniciará a las 9.55, el trail promesa a las 10.00 y la caminata a las 10.05.

Las distancias de trail largo contarán con las categorías sénior, máster 1, máster 2 y absoluta. El trail promesa incluye sub 20, sub 18, sub 16, sénior y absoluta. Se establecen premios para los tres primeros hombres y mujeres de cada categoría, para los tres primeros clubes clasificados en el trail largo, para el club con mayor participación y para los mejores atletas locales.