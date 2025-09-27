Baloncesto
El Valencia desactiva al Unicaja y se mete en la final de la Supercopa
El equipo visitante sacó adelante un partido apretado donde destacó el valencianista Omari Moore, decisivo en momentos puntuales con sus 20 puntos
EFE
Málaga
El Valencia Basket logró superar al anfitrión Unicaja este sábado (87-93) en la primera semifinal de la Supercopa ACB, que se disputa en el Martín Carpena malagueño, después de sacar adelante un partido apretado donde destacó el valencianista Omari Moore, decisivo en momentos puntuales con sus 20 puntos y 26 de valoración, por lo que disputará la final este domingo (19.00 horas) contra el vencedor del duelo entre Real Madrid y La Laguna Tenerife.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¿Quién gestiona las colas de acceso a la Catedral de Santiago?': el hartazgo se extiende entre los vecinos del casco histórico
- Christian Gálvez: «A Santiago le dedicaría una novela al estilo de Dan Brown»
- Las 2.558 vacas de Santiago: 'Tenemos más que Boqueixón
- La nueva ley de Universidades obliga a La Estila a ‘romper’ con la USC para conservar su esencia
- El Combo Dominicano actúa este sábado en unas fiestas a media hora de Santiago
- Aida Tarrío, de Tanxugueiras y Gala i Ovidio (con sold out en Maré): 'O do anuncio de Movistar está sendo super emocionante
- As Cancelas desvela las cuatro nuevas aperturas que marcarán el inicio del otoño en Santiago
- Buscan figurantes en Santiago para una nueva serie de Netflix: estos son los requisitos necesarios