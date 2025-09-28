Motociclismo
Marc Márquez vuelve al trono mundial de MotoGP
Redacción
Marc Márquez vuelve a ser campeón del mundo de MotoGP seis años después. El piloto catalán ha acabado segundo el Gran Premio de Japón, solo por detrás de Pecco Bagnaia, lo que le ha bastado para lograr su noveno título mundial de motociclismo.
El campeón de Cervera supera así un viacrucis que se inició con su lesión en Jerez en 2020 e iguala al italiano Valentino Rossi como piloto con más títulos de la máxima categoría (siete). Solo Giacomo Agostini ha logrado más a lo largo de la historia (ocho).
