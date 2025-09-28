ASI LO VE EL 'PADDOCK'
Marc, en una palabra: "¡Guau!", "héroe", "resiliencia", "perseverancia", "magia"...
No es lo que ha logrado, es cómo lo ha logrado. No es cómo empezó, es cómo ha resurgido, cómo ha regresado y cómo ha vuelto a cautivar al mundo entero. No le admiran por sus estadísticas, que ya son únicas, le quieren por cómo es, cómo corre y la pasión que siente por su deporte.
Si te paseas por el ‘paddock’ del Mundial, si hablas con algunos de los 1.500 habitantes de este micromundo de chalados por los motores, la velocidad y las carreras, te encontrarás todas, todas, todas, las bocas abiertas, admiradas por lo que ha hecho Marc Márquez Alentà en los últimos seis años, del 2020, que se rompió el húmero derecho en Jerez hasta ayer que ganó su noveno título mundial. Y cuando les pides una palabra que defina su gesta, salen mil. Todas.
HÉROE. Carmelo Ezpeleta, responsable del campeonato del mundo, tiene, por supuesto, decenas de palabras para definir la gesta de Marc. "Pero voy a decir que es nuestro héroe. Durante su dolorosa ausencia, decían que al Mundial le faltaba un héroe. Ahora que arrasa, dicen que es demasiado. Pues, ala, aquí está: ya tenemos nuestro héroe y es portentoso".
ESTREPITOSO. El veteranísimo italiano Giacomo Agostini, siempre 15 veces campeón del mundo de motociclismo ("Marc me ha prometido que, cuando tenga 14, se retirará"), cree que lo que ha hecho Marc es "estrepitoso, que significa único, ruidoso, escandaloso, ensordecedor".
INQUEBRANTABLE. Santi Hernández, ingeniero de Marc en 7 de sus 9 títulos, define así la gesta de su amigo. "Ha podido con todo y con todos porque ¿alguien dudaba que iba a ser así?, ¡por Dios!, hay que conocerlo, es único, es el Leo Messi de las motos".
¡GUAU! ¡GUAU! ¡GUAU! Mil veces "¡guau!", afirma el estadounidense Randy Mamola, cuatro veces subcampeón del mundo de 500cc y uno de los mitos de este deporte. "¡Guau! por su regreso, ¡guau! por cómo ha vuelto, ¡guau! por cómo pilota, cómo divierte, ¡guau! por su magia, por si imán, por su imagen, ¡guau! por sus ‘salvadas’ y, sí, ¡guau! por sus caídas".
DETERMINACIÓN. El italiano Massimo Calandri, de ‘la Repubblica’, uno de los grandes especialistas europeos, cree que "Marc es admirable por su determinación y, como posee un talento (casi) único, ha sido capaz de volver a ser el que era, el mejor".
EL AÑO DEL DRAGÓN. El también italiano Carlo Pernat, veteranísimo representante de pilotos, cree que lo que ha hecho Marc es, simplemente, "el año del dragón, ha devorado a todos sus hijos y de qué manera lo ha hecho".
EN LA MESA GRANDE. El joven Pedro Acosta, perseguidor de los mismos títulos que Marc, cree que, tras su recuperación milagrosa, "Marc ya merece compartir mesa con Michael Jordan, Tiger Woods, Nocak Djokovic, Roger Federer, Rafa Nadal, Michael Schumacher…es un grande".
"No, no, yo no lo parí, salió por cesárea. Lo que ha hecho Marc ha sido volver a estar en paz consigo mismo, la felicidad plena, el descanso más absoluto».
ÚNICO. El italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, compañero en Ducati, cree que lo que ha hecho Marc "es, simplemente, único, histórico. Es tan bueno, que nos ganaría con un tractor".
INOLVIDABLE. Otra jabato, ‘el Diablo’, Fabio Quartararo cree que la temporada de Marc "es y será inolvidable, será difícil vivir algo igual en las próximas décadas".
WONDERFUL. "Sencillamente maravilloso, no puedo ni quiero decir más, es más que suficiente, admirable", comenta Jack Miller.
HISTÓRICO REGRESO. Jorge Martín, herido este sábado, considera que "la demostración protagonizada por Marc, su travesía del desierto, su formade volver a la cima es la mayor remontada de la historia del deporte".
NORMAL ¿NO? "¿Perdón, a usted todo esto le extraña? Por favor, el mejor, recuperado, con la mejor moto, hace lo que ha hecho Marc: arrasar. Lo esperado. En su sitio", dice Johann Zarco.
¡DIOS! "¿Lo que ha hecho Marc en una palabra? ¿Puedo solo tres?: sin palabras, el jefe, Dios", señala Alex Rins.
EXPLOSIVO. Gigi Dall’Igna, jefe de Ducati, el inventor de la ‘Desmosedici’, lo tiene claro: "Explosivo, único, histórico".
FELICIDAD INTERIOR. Roser Alentà, la madre que lo parió ("no, no, yo no lo parí, salió por cesarea"), cree que "lo que ha hecho Marc ha sido volver a estar en paz consigo mismo, la felicidad plena, el descanso más absoluto".
REGRESO A LA INFANCIA. Alejandro Ceresuela, uno de los mejores fotógrafos del Mundial de, amigo personal del campeonísimo, cree que "con esta gesta y la manera de protagonizarla, lo que logra Marc es un regreso feliz, sereno, a su infancia, a cuando empezó a correr de niño, cuando solo le movía la diversión"
PERSEVERANCIA. "Dolor, sacrificio, lágrimas, muchas lágrimas, desesperación, insistencia, resistencia, coraje, corazón, no rendirse nunca, superación, método, profesionalidad…no acabaría nunca, de verdad", dice el doctor Ángel Charte, uno de los ángeles de la guarda de Marc.
RESILIENCIA. "Capacidad de adaptarse positivamente a la adversidad, al dolor, a la tragedia, recuperándose y saliendo más fuerte de esas durísimas experiencias", señala Gemma Pinto, pareja de Marc. "¡Aaaaah! y magia, mucha magia, la que nos ofrece a todos cuando corre y esa sonrisa contagiosa, auténtica, que no abandona ni en los peores".
