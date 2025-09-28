El tiro exterior condena al Obra en Menorca

Había expectación por ver al Obradoiro en esta nueva temporada en la que, a priori, no hay enemigos de la talla de los de la pasada campaña tras el ascenso del San Pablo Burgos y el no consumado del Betis. Era muy importante comenzar con buen pie, sobre todo tras la mala experiencia del pasado año con la derrota inicial en la cancha del Estudiantes.

De nuevo los santiagueses debutaban como visitantes aunque en una pista que podría ser más asequible, la de un Menorca del que el técnico del plantel compostelano, Diego Epifanio, no se fiaba en absoluto porque considera que cuenta con una plantilla muy competitiva en la que figuran dos exobradoiristas, Pol Figueras y Edgar Vicedo.

No estaba del todo satisfecho Epi con la pretemporada de su equipo, lo que hacía que su desconfianza ante este inicio de Liga ganara veracidad. Y ya lo advertía. En el inicio de la competición las cosas están mucho más igualadas. Pero habría que esperar al momento en que el balón comenzara a rodar en el Pavelló Menorca de Mahón. Las espadas estaban en todo lo alto y la ilusión de la afición santiaguesa empujaba al equipo en la distancia. Ni siquiera los fallos en la transmisión del partido por medio de la Liga apagaron el interés por seguir de cerca las evoluciones de los jugadores del cuadro santiagués.

Monbus Obradoiro no pudo conseguir nada positivo en su visita a tierras menorquinas y su primer encuentro de la temporada se saldó con una derrota. Los de Diego Epifanio pelearon con uñas y dientes hasta el final y siempre estuvieron vivos en el partido, pero la superioridad en el rebote de los menorquines acabó por imponerse. Y también tuvo mucho que ver en la derrota santiaguesa la falta de acierto en el tiro con solo cuatro lanzamientos convertidos de 22 intentos desde la línea de tres puntos mientras que el rival convirtió ¡¡¡18 triples!!!. Si elresultadoo se contabilizara por los estos lanzamientos lejanos el Menorca ganaría por 54-12. Ahí pudo estar la clave..

Monbus Obradoiro sabía que sus opciones en Menorca pasaban por jugar al 200% desde el pitido inicial. Salieron a por todas los gallegos ante un rival que imprimía un alto ritmo a su juego. La intensidad era máxima y la igualdad total, aunque era Hestia Menorca el que conseguía colocarse por delante en el marcador (6-4). A partir de ahí, el cuadro pitiuso trató de hacerse con el control, levantando el pie del acelerador y poniendo todo su empeño en no dejar hacer a un Monbus Obradoiro atascado en ataque que estuvo más de dos minutos y medio sin ver aro. Para entonces los locales habían abierto una pequeña brecha de 6 puntos (10-4). Westermann rompía la sequía de los visitantes, que con un cambio de defensa conseguían meterse de lleno en el partido. Dos tiros libres de Quintela y una canasta de Barrueta ponían el 10-10 en el luminoso cuando se cumplía el minuto 4 de juego. Seguía apretando el cuadro gallego, que con dos nuevos puntos de Quintela se ponía por delante (10-12), pero Hestia Menorca reaccionaba y gracias a su tiro exterior volvía a colocarse por delante (17-13, minuto 6).

El toma y daca era constante, pero los visitantes no conseguían neutralizar la renta menorquina y Hestia tiraba de oficio para acabar de abrir hueco desde la línea de tiros libres (23-19).

Ya en el inicio del segundo cuarto, los intentos de Monbus Obradoiro seguían siendo infructuosos. El equipo de Diego Epifanio apretaba, pero no conseguía encarar el aro contrario con claridad y cada error suyo era castigado por un Hestia Menorca muy enchufado que en apenas dos minutos se iba de 11 puntos (30-19). Paraba el partido el técnico de los gallegos, pero su equipo continuaba perdiendo demasiados balones y los menorquines seguían aprovechando cada uno de ellos para mantener su renta por encima de los diez puntos. Cone, desde la línea de tiros libres, ponía el 37-22 y metía en serios aprietos al conjunto de Diego Epifanio.

No conseguía Monbus Obradoiro corregir sus errores, asumía riesgos el equipo gallego y los menorquines lo aprovechaban para poner el 42-24. Pero no bajó los brazos el cuadro visitante, que al menos conseguía que las distancias no fuesen a más antes del descanso (52-40).

Tras el descanso, Barrueta conseguía rebajar la distancia de la barrera de los diez puntos (52-43). Apretaba Monbus Obradoiro, que por fin parecía haber encontrado la manera de frenar al rival y, con un buen juego de equipo se metía de lleno en el partido colocándose a solo cinco puntos del rival en poco más de tres minutos de juego (54-49).

Pero la alegría duraba poco. Hestia Menorca encontraba en el tiro exterior la solución a sus problemas y con dos triples consecutivos volvía a irse hasta los 10 puntos de renta (70-60). La superioridad en el rebote de los locales cortaba la reacción de Obradoiro, pero aparecían de nuevo Quintela y Barrueta para mantener con vida a los suyos durante un suspiro, porque lo cierto es que lo de los gallegos era un querer y no poder ante un Hestia Menorca que apretaba con todo y tiraba de oficio para volver a abrir brecha desde la línea de tiros libres, entrando en el cuarto decisivo con 13 puntos de ventaja (74-61).

No se rendía Obradoiro, que en el inicio del último cuarto firmaba un parcial inicial de 0-4 que llevaba al técnico local a pedir tiempo muerto para tratar de frenar la reacción de los gallegos (74-65). Parecía que no le funcionaba, y De Sousa conseguía acercar a los suyos de nuevo a solo cinco puntos cuando restaban 7 minutos para el final (77-72). Llegaban entonces minutos de nervios y precipitación en uno y otro equipo, una situación que favoreció a los baleares, que volvían a cobrar 8 puntos de renta (81-73, minuto 36).

El tiempo jugaba a favor de los locales, que una vez más se atrincheraron en defensa, provocando faltas y tirando de oficio para acabar de cerrar el partido ante un voluntarioso Monbus Obradoiro que, sin embargo, poco pudo hacer ya para evitar la primera derrota de la temporada.