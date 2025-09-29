Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Brad Davison se retira y pasa a los banquillos

El escolta que la pasada campaña jugó en el Monbus Obradoiro será técnico asistente en la Universidad de Wisconsin

Brad Davison pasa a los banquillos.

Brad Davison pasa a los banquillos. / Jesús Prieto

André Couce

André Couce

Santiago

Sorpresa en la Primera FEB. El exobradoirista Brad Davison, que esta campaña había firmado por el Lucentum Alicante, ha tomado la decisión de retirarse como jugador con tan solo 26 años y pasar a los banquillos. El escolta se convertirá en entrenador asistente de la Universidad de Wisconsin, donde jugó durante cinco temporadas en la NCAA antes de dar el salto como profesional.

El propio club emitió un comunicado para anunciar el adiós del exterior: «El Lucentum Alicante informa que el jugador Brad Davison ha comunicado a la entidad su intención de romper unilateralmente el contrato que le unía al club esta temporada. Davison ha justificado esta decisión explicando que abandona la práctica del baloncesto profesional para ejercer de entrenador asistente en la Universidad de Wisconsin».

«El Lucentum Alicante lamenta esta decisión, que perjudica sus intereses deportivos en el inicio de la Liga, y ha comenzado las negociaciones para incorporar a un jugador de nivel contrastado que supla esta baja inesperada», añadían al haber confirmado que perdían a uno de sus pilares para la presente campaña.

