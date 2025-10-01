El Compostela Esgrima celebra el crecimiento de Natalia Diez

Esperanzadora competición de Natalia Diez en Barajas-M alcanzando una posición 48. La espadista de Ames estrenaba su primera temporada en la categoría júnior compitiendo en el Torneo Nacional Ranking M20 femenino, entre casi 90 espadistas.

Consiguió en la primera fase tres victorias ante Lidia Rodríguez, del Lázaro Cárdenas madrileño, por 5 a 4, Sandra Suárez, del Santander, 5 a 2, y sorprendió a la portuguesa Maria Barao, de la selección nacional de Portugal, por un ajustado 5 a 4.

Las derrotas que se llevó fueron ante Martina Torrego, del Pozuelo-M, por 1 a 5, Carla Alcázar, del Albacete, por 2 a 5, y frente a Candela Gómez, del SAJI Valencia, por 3 a 5.

Natalia Diez durante la competición. / Compostela Esgrima

Después de conseguir superar la primera fase, Natalia logró la clasificación al cuadro de 64 con el número 44, iniciando la primera ronda de eliminación directa. Enfrentada a la número 20, Ariadna Marí, del Cardenal Cisneros madrileño, en lo que sería un asalto muy complicado y en el que no lograría pasar el corte. La tiradora, muy experimentada para Diez, impuso su altura y consiguió pronto ventaja en el asalto, que conservó los 3 tiempos hasta el final 7 a 15.

Natalia finalizaba así en la posición 48 del torneo, sumando los puntos del cuadro de 64. El trabajo continúa y esta es una nueva experiencia para seguir progresando. La otra gallega de la competición fue Vera Pereiro, del 100Tolos coruñés, quien finalizó en la posición 27.