ESGRIMA
El Compostela Esgrima celebra el crecimiento de Natalia Diez
Se estrenó en su primera temporada como espadista júnior cosechando un puesto 48 en el Torneo Nacional Ranking M20
Esperanzadora competición de Natalia Diez en Barajas-M alcanzando una posición 48. La espadista de Ames estrenaba su primera temporada en la categoría júnior compitiendo en el Torneo Nacional Ranking M20 femenino, entre casi 90 espadistas.
Consiguió en la primera fase tres victorias ante Lidia Rodríguez, del Lázaro Cárdenas madrileño, por 5 a 4, Sandra Suárez, del Santander, 5 a 2, y sorprendió a la portuguesa Maria Barao, de la selección nacional de Portugal, por un ajustado 5 a 4.
Las derrotas que se llevó fueron ante Martina Torrego, del Pozuelo-M, por 1 a 5, Carla Alcázar, del Albacete, por 2 a 5, y frente a Candela Gómez, del SAJI Valencia, por 3 a 5.
Después de conseguir superar la primera fase, Natalia logró la clasificación al cuadro de 64 con el número 44, iniciando la primera ronda de eliminación directa. Enfrentada a la número 20, Ariadna Marí, del Cardenal Cisneros madrileño, en lo que sería un asalto muy complicado y en el que no lograría pasar el corte. La tiradora, muy experimentada para Diez, impuso su altura y consiguió pronto ventaja en el asalto, que conservó los 3 tiempos hasta el final 7 a 15.
Natalia finalizaba así en la posición 48 del torneo, sumando los puntos del cuadro de 64. El trabajo continúa y esta es una nueva experiencia para seguir progresando. La otra gallega de la competición fue Vera Pereiro, del 100Tolos coruñés, quien finalizó en la posición 27.
- Un profesor de la USC reconoce haber estafado 9.500 euros a la universidad mediante el cobro de facturas falsas
- La Guía Michelin destaca un restaurante de Santiago entre sus recomendaciones del mes de septiembre
- El alcalde de Ribeira destituye a 3 de los 5 ediles del PBBI: 'Tania Redondo firmó la moción de censura bajo presiones
- Los alumnos del IES Rosalía de Santiago, en pie de guerra: «Queremos salir a la Alameda en el recreo»
- El Obradoiro busca sustituto para Huskic tras su lesión y un ‘ex’ salta a escena
- Cercanías en Santiago: la quimera de un tren sin vías ni apeaderos
- El monte Pedroso de Santiago estrena zona de descanso y auditorio al aire libre: ‘O Sesteadoiro»
- Música en directo y tapas de autor con la cocina viajera de uno de los mejores chefs de Santiago