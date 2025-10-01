Lolo Penas pasó el testigo de ganador a Joselyn Brea hace ya una década

La Carreira Pedestre de Santiago mantiene abiertas las inscripciones para participar este 26 de octubre en su cuadragésimo sexta edición. Ahí es nada. Durante todos estos años la capital gallega disfrutó de grandísimos atletas y de triunfos de mucho prestigio. Y después de tanto tiempo es difícil que en cada uno de los escalones que fue superando esta prueba atlética no haya una gesta o alguna efeméride que festejar.

Joselyn Brea celebra su triunfo en los Juegos Panamericanos defendiendo a Venezuela. | AP

En esta ocasión se cumplen diez años de la última victoria de Lolo Penas. El atleta arzuano es el participante masculino con más triunfos. En cuatro ocasiones consecutivas desde 2012 fue el primero en cruzar la meta de la praza do Obradoiro. Pero el palmarés de este campeón es mucho más amplio. Cuenta con hasta con seis títulos nacionales y 16 gallegos, a los que suma su participación en el Mundial de Berlín 2009 y en los Europeos de Barcelona 2010, Helsinki 2012 y Zurich 2014 y hasta en cinco Copas de Europa en Madeira 2009, Marsella 2010, Bilbao 2012, Pravets (Bulgaria) 2013 y Skopje (Macedonia ) 2014. Y corrió también el Campeonato del Mundo de cross de Anman (Jordania). Hoy en día reside en Gran Canaria, en donde ejerce de funcionario de Prisiones, y está alejado de la competición aunque no del deporte.

Pero Lolo Penas tuvo que luchar mucho por ese último triunfo, el que lo coronoba como el gran rey de la pedestre santiaguesa. Aquel 25 de octubre de 2015 llegaba renqueante de una lesión todavía no superada por completo: una fractura por estrés en su pie derecho que lo mantuvo parado cuatro meses. Y además tenía que medirse a una nómina de buenos atletas con hambre de triunfo. La carrera salió a un ritmo frenético y pronto se seleccionó un grupo en cabeza con el propio Penas, el marroquí Hassan Lehkili -vencedor en 2011-, el lucense Carlos Villamor y el ourensano Alejandro Fernández al que se uniría ya mediada la prueba el leonés Iván Cánovas que iba de menos a más.

Una vez superada la temible cuesta de Vite, de 900 metros y con un pronunciado desnivel, y cuando apenas restaba un kilómetro para la meta, Lolo Penas protagonizó un impresionante cambio de ritmo que sólo obtuvo respuesta por parte de Alejandro Fernández. Ambos disputaron un largo esprint que finalmente ganó el arzuano entre los aplausos de un público que abarrotaba la plaza do Obradoiro.

Coincidió este cuarto triunfo de Lolo Penas con el primero de la auténtica dominadora de la carrera, Joselyn Brea, quien alcanzó la meta por delante de Solange Pereira, que llegó a 19 segundos, y de Paula Mayobre que necesitó 38 segundos más que la vencedora final. La hispano venezolana se proclamaría ganadora seis veces, todas ellas consecutivas. Y la pena es que pudieron ser más ya que en los años 2020 y 2021 la prueba no se disputó a causa de la pandemia.

Después de conseguir su sexta victoria en 2022 la grandisima atleta hispano venezolana no volvería a competir en las calles compostelanas.

Cuando se celebró la 44 Carrera Pedestre Popular de Santiago todos notaron la falta de la seis veces campeona de la prueba de forma consecutiva, pero era por una buena razón. La capital gallega venía de estar acostumbrada a disponer de una atleta de tan alto nivel y ese año se vio forzada a faltar porque tenía el compromiso de los Juegos Panamericanos.

Y es que Joselyn Brea hizo historia con Venezuela. La atleta acudió a los Juegos Panamericanos como la abanderada de su país y con la meta de colgarse el oro en las pruebas de 1.500 y 5.000 metros, algo que finalmente lograría demostrando un gran dominio por encima de sus rivales.

Y su palmarés no se detiene ahí ya que llegó a participar en los Juegos Olímpicos de París, en donde disputó la prueba de los 1.500 metros. Su registro en la primera serie de la repesca la dejó a solo 2:78 de diferencia de las tres competidoras que aseguraron su puesto en la prueba final de la especialidad.

En la capital francesa también corrió la final de los 5.000 metros, en la que la atleta criolla logró un registro de 15:17.04, quedando en el puesto número 14, muy por detrás de la keniana Beatrice Chebet, quien se llevaría el oro.

Aquella edición de 2015 de la Carreira Pedestre de Santiago dejó en la memoria el paso del testigo de Lolo Penas, tras cuatro triunfos, a Joselyn Brea que se apuntaría en esa edición su primera victoria para imponerse en seis ediciones consecutivas. Fue el relevo de un gran campeón a una excelente campeonísima.