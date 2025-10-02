Epi, Huskic y el mercado: "Héctor, desde el primer momento, se ha puesto a funcionar"

Diego Epifanio, técnico del Monbus Obradoiro, se prepara para recibir este sábado, a las 18.30 horas en Sar, al Grupo Alega Cantabria. El preparador ha señalado que desde la dirección deportiva han estado tratando de buscar perfiles desde el primer momento tras la baja de Giran Huskic en la derrota ante el Menorca. Sobre ese duelo también quiso restar peso al abultado marcador, ya que no cree que se haya ejecutado mal la defensa y recordó el alto acierto de sus oponentes.

El preparador quiso recordar que "la pretemporada no había sido en algunos momentos la ideal por el tema de algunas bajas durante los entrenamientos. Es verdad que estamos acumulando demasiadas desgracias, empezando por ayer, que operaron a Diego Serguei de una fractura en la nariz porque en el entrenamiento se llevó un golpe. Le deseamos la mejor de la recuperación y lo más pronto".

"Sobre el tema de Goran, es un palo anímico para todos por lo que significaba para nosotros a nivel de vestuario, de funcionamiento el día a día, por el nivel de entendimiento con el entrenador y por el rendimiento, porque es uno de nuestros mejores jugadores. Con Olle (Lundqvist), vamos a ver si puede ayudarnos cuanto antes. Está haciendo trabajo individual a nivel físico y vamos a ver si puede incorporar cuanto antes. Él tiene muchas ganas de volver a ayudarnos", añadía.

El burgalés reconocía que "las semanas de entrenamiento están siendo muy duras. Primero, porque venimos de una derrota muy dolorosa para nosotros. Después, aparte de las tres bajas que ya hemos hablado, esta semana ha habido otros dos jugadores que no han podido entrenar todas las sesiones. Vamos a esperar a Denzel (Andersson), que se hizo daño en la primera sesión de entrenamiento, una distensión. Vamos a ver lo que puede hacer, los médicos confían en que pueda entrenar hoy y mañana, pero no ha entrenado el resto de la semana. A Léo (Westermann) lo tenemos ahí con una molestia. No estamos en la mejor situación a nivel de salud".

Huskic y fichajes

El tema del día fue el de Huskic, un jugador que el técnico describe como "muy listo en el pase", por lo que su baja propicia que pierdan "muchas ventajas de situaciones de juego sin balón, todo lo que tiene que ver con nuestro armado ofensivo en situaciones de generar ventaja en las que, con Goran, nos sentíamos muy cómodos. Porque, aparte de ser un muy buen jugador de poste bajo, sobre todo es un excelente jugador, de los que hay muy pocos, que tiene capacidad para pasar desde el poste bajo y desde el poste alto. Eso nos quita muchas de nuestras situaciones que, bueno, pues ahora nos tenemos que adaptar y ver si las podemos seguir jugando con Felipe (Dos Anjos) y Aitor (Etxeguren) o si las queremos seguir jugando con la adaptación del equipo a la no presencia de Goran".

Para cubrir esa baja, están revisando el mercado, porque "a nivel deportivo es verdad que aún hay ligas que no han empezado y hay jugadores que no tienen contrato". Eso sí, ha dejado claro que, contrario a lo que otros señalan, "Héctor (Galán), desde el primer momento, se ha puesto a funcionar un poco en ver las opciones que habíamos mirado en verano y que no salieron, opciones de jugadores que estén disponibles, los que tengan opción de salida o que a lo mejor están cubriendo un mes de baja en otros clubs. En ese abanico de jugadores disponibles, pues vamos a ver qué es lo que más se adapta a nosotros, tanto a nivel técnico-táctico como a nivel de esfuerzo económico".

"Lo que queda claro es que el consejo de administración, y más en la figura de su presidente Raúl (López), el año pasado mandó un mensaje claro económico de que está dispuesto a hacer cualquier cosa y creo que también esta pretemporada, en el diseño del equipo, el mensaje del club ha sido ese", continuaba.

Eso sí, quieren hacerlo con cabeza: "Vamos a buscar lo mejor que podamos traer al equipo sin la prisa que nos lleva a equivocarnos, pero sin la pausa que nos pueda dejar que un proyecto como este sufra durante muchas semanas sin un jugador importante en la pista".

Cantabria y Menorca

Epi también analizó a su rival, destacando que "es un equipo que propone jugar un baloncesto bastante rápido, como se lleva mucho ahora. Es verdad que hay una figura dentro del equipo que es (Jiahao) Yu, que les condiciona. No digo para mejorar o para peor, pero es un jugador muy grande de 2.22 que corre bastante bien la pista, que tiene mano, que cerca del aro finaliza bien y que, cuando él está en el campo, lo que hemos visto es que tiene una manera de defender que puede cambiar, por ejemplo, cuando está (Garmine) Kande. Es un equipo que juega mucho ritmo, sus bases son mucho de correr, de romper sistemas en los primeros segundos y eso nos va a obligar a estar muy concentrados".

De la derrota con el Menorca, su análisis va más en favor al mérito rival que al demérito propio: "Encajando 18 triples es muy difícil. No es tanto los 97 puntos. Esos puntos son el producto de que te anoten 18 triples. Es una situación de un porcentaje bastante elevado por su parte. Lo dije en la rueda de prensa, felicitarles por ese porcentaje. Una vez visto el partido muchas veces, muchas de ellas no son situaciones mal defendidas por nosotros. De verdad te lo digo. No es un error del jugador. Es más acierto del ataque".