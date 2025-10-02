El obradoirismo tendrá compensación tras la incidencia en LaLiga+

El Monbus Obradoiro ha emitido un comunicado sobre la situación vivida este fin de semana, en la que su encuentro ante el Hestia Menorca tuvo problemas en su transmisión. Desde el club han notificado una actualización, señalando que son «plenamente conscientes de las incidencias que afectaron el pasado fin de semana a las retransmisiones de varios partidos de Primera FEB, entre ellos nuestro esperado debut».

«Hemos esperado a que la Federación Española de Baloncesto mantuviera una reunión urgente con los responsables de LaLiga+, quienes han reconocido su responsabilidad, han reiterado sus disculpas y se han comprometido a implementar un plan de acción que evite que este tipo de situaciones se repita en el futuro», agregaba.

La primera medida será un «Plan de Compensación» para los afectados. LaLiga+ solicita que se pongan en contacto con su Centro de Atención al Usuario (CAU) vía email (soporte@laligaplus.laliga.com) o telefónica (910 106 337).