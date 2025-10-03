Felipe Dos Anjos: «Tenemos que enseñarle a la liga que queremos ascender»

Felipe Dos Anjos (Sao Paulo, Brasil, 30 1998) está encantado en el Monbus Obradoiro y resplandece al equipo con una personalidad positiva y amable, la cual combina con su ambición. Ha recalado en Sar para ser una referencia en la Primera FEB y quiere que el equipo borre la imagen que ha dado ante el Menorca y demuestre que van a por el ascenso, sabiendo que le toca dar un paso hacia adelante con la lesión de Goran Huskic. Para ser el ‘redentor’, mañana, a las 18.30 horas en Sar, le llega la oportunidad de demostrarlo ante el Grupo Alega Cantabria.

¿Cómo ha sido su adaptación hasta ahora?

Ha sido bastante buena, tan larga como en otras temporadas en otros equipos. He visto un poco cómo es el estilo de juego y cuál es mi papel dentro del juego. He hablado con Epi y los directivos de todo, así que estoy supercontento. Y ya con el tema de que llegamos a competición oficial, pues guay. Ya es el comienzo y no siempre puedes enseñar todo lo que quieres. A lo largo de la temporada, seguro que seguiré bien. Siempre preparado, pero adaptándome más.

Fue llegar a Compostela y ponerse a hacer una tarta de Santiago...

(Risas) eso fue una idea de última hora de Pablo Romero, de la FEB, que me dijo ‘tío tienes que llegar y hacer una tarta’. Yo encantado, ya que me gusta comer y cocinar. Fue, un poco, el mensaje de que llego y quiero sentirlo, como mandar un mensaje a la afición de que ya estaré con ellos y seré uno más. No es ser un jugador que está en la cancha y ya. Soy uno más de Santiago y lo que es el Obra. Entonces, una tarta es lo mejor para representar Santiago. Esa ha sido un poco la idea.

¿Qué es lo que más le ha gustado?

Hay que muchas cosas. Lo primero es la gente. He andado por la calle, o he venido aquí a los partidos, y la gente te acoge muy bien. Te anima y te da la bienvenida a Santiago. Me he quedado más con eso y con que sois muy de la tierra. Se nota bastante, me apasiona porque sois muy patriotas. Además, la ciudad es muy bonita. Todavía no he podido conocer todo. Quiero ver la catedral por dentro e ir a la Ciudad de la Cultura. Todo lo que es historia, arte y, sobre todo, la religión, por ser religioso, quiero conocerlo. Y ya me han avisado sobre el tiempo (risas).

Para la receta de esta temporada se os caen Olle Lundqvist, temporalmente, y Goran Huskic, que es en su posición. ¿Cómo les afecta?¿Los interiores deben recoger más responsabilidades?

Sí, eso es. Esperamos que Olle, dentro de un par de semanas, ya esté. Es verdad que ha sido muy importante su baja, pero agradecemos que no haya sido algo tan grave. Pero sí que lo de Goran ha sido un bajón para el equipo. Además, es un jugador que nos da bastante, sobre todo a nivel de visión de juego y de pase. Ya sabemos todos como juega. A ver cómo adaptamos eso. Es cosa del entrenador y del staff. Es verdad que, el día del partido, después de jugarlo e independientemente de la derrota, lo que más nos ha tocado fue eso. Aparte de ser un buen jugador, es una buena persona. Hemos reaccionado bien esta semana y hemos hecho buenos entrenamientos. Como dices, a nivel de interiores tenemos que dar un paso adelante, yo sobre todo, porque Goran no está y ahora somos (Álex) Galán, Denzel (Andersson), Aitor (Etxeguren) y yo. Es así hasta que encontremos a alguien o que sigamos así toda la temporada. Tenemos que hacer lo que a nosotros se nos da bien y, si podemos, hacer un extra más de alguna cosa de Goran para ayudar al equipo. Es tomarlo como un reto y no como una cosa mala.

Al ser Goran un jugador tan concreto y especial, ¿les ha obligado a tener que adaptar muchas cosas?

Sí, eso es. Cuando se forma el equipo, lo preparamos de una manera para integrarnos todos. Ahora, es adaptar ese plan, ya no tenemos más una parte del juego que era muy importante. Hay que sacar más de otros lados. Estamos trabajando muchísimo en eso y en cosas nuestras que vamos metiendo nuevas. Es un trabajo que hemos estado haciendo bien y Epi y el staff técnico nos han estado guiando.

Aquí no nos va a ganar nadie y, si queréis ganarnos, tenéis trabajar"

¿A qué achacan la derrota? ¿Se quedaron descompuestos por la lesión, les pilló por sorpresa Menorca o fueron errores concretos?

No, creo que la lesión no ha sido un factor. Fue algo puramente baloncestístico. Claramente, ellos estaban muy acertados. Si vemos las estadísticas, tienen un 58 por ciento en triples. Nosotros hemos llegado y hemos hecho un buen baloncesto, pero cada acción buena nuestra venía de dos acciones seguidas buenas de ellos. No se puede jugar contra eso. Claro, hay momentos en los que estamos defensivamente activos y queremos ganar, pero por momentos bajamos ese nivel físico y no puede pasar. Tenemos que tener siempre una constancia y tener un mínimo que sea el máximo de otros equipos. Ese ha sido el factor. Tenemos que enseñar a la liga que queremos ascender. Aquí no nos va a ganar nadie y, si queréis ganarnos, tenéis trabajar. No será como ha pasado el otro día, que ha sido de 20. Es una imagen mala para el club, para nosotros y para la ciudad. Es difícil y queremos que sea un caso aislado.

Con el Oliveirense se vio las dificultades con equipos físicos y en la pretemporada faltaron jugadores. ¿Ve por ahí el problema?

Es verdad. No ha sido la pretemporada que queríamos, no ha sido perfecta. Con las bajas trabajamos el juego más tarde y luego no tuvimos a Sergi (Quintela). Sí faltó ese nivel de competencia. Al final, tienes que ver el nivel físico que tienes y esta es una liga bastante dura. A lo mejor en otras puedes ganar por talento, pero aquí hay que ganar, y perdón por la expresión, ‘a bases de hostias’. Hay que jugar con más nivel defensivo y siendo más duros, porque es lo que nos dará partidos. Puedes fallar 35 canastas pero, si estás acertado en defensa, es donde sacas partidos.

¿Qué espera del primer partido en casa y cómo lo afronta?

Muy bien (risas), tenía ganas de jugar aquí un partido oficial de liga. Seguro que el pabellón estará llenísimo. Es verdad que el rival no es un aspirante a ascender, pero está ahí y no hay que despreciar a nadie. Lo afrontamos con bastantes ganas y como un reto grande después del bache que hemos tenido. Vamos con el cuchillo entre los dientes. Tendremos el factor de Sar y eso nos ayuda un montón. Hemos estado trabajando sobre el rival y hemos visto sus piezas clave. Tienen un pívot muy grande, más que yo. Hay dos exteriores que están bastante bien, muy anotadores. Y luego, el conjunto complementa bastante bien en todas las posiciones.

Ya había jugado para Epi e imagino que influyó. ¿Qué le pide?

Sí, influyó bastante. Lo tuve en Burgos y Estudiantes. Desde que se cerró mi etapa en Andorra, el Obradoiro y Epi fueron de los primeros en contactar conmigo junto con otros equipos grandes de esta liga. Pero el proyecto que tenía Epi se interpuso junto con Héctor Galán, que me llamó mucho la atención. Van cuatro años sin entrenar con Epi, pero ya sabes cómo trabaja, no se te olvida. Sabía lo que quería de mí y yo deseaba la sensación ganadora de un equipo. Fue esa ambición y saber mi rol en el equipo. Me dijo que soy muy bueno debajo del aro, en los pick&rolls, en rebote e intimidación. Trabajaremos más cosas que carecen en mi juego y meteremos cosas que me ayudarán. Me habló de ser una referencia en el equipo y la liga.

¿Tiene algún mensaje que dejarle a la afición?

Sé que soy nuevo aquí, pero en cada partido, sea aquí o fuera, agradecemos su apoyo y que siempre crean en nosotros. Sea un día bueno o malo, siempre estaremos con ellos ahí. Les esperamos aquí en Sar para el próximo partido y hay que ganarlo sí o sí.