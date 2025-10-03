Marc Márquez estrena su 9 título con una caída que hubiese podido ser fatal

Es tan bueno, tan inteligente, tan pillo, se conoce tanto, conoce tanto y tan bien lo que son las carreras, lo que es el Mundial, la euforia que produce conquistar algo, por ejemplo, un título, por ejemplo, el noveno título mundial, empezar a convertirse en una auténtica leyenda de su deporte, que él mismo dijo que no le gustaba nada, nada, lo que le había ocurrido en épocas anteriores cuando, nada más conquistar un cetro, empezaban los problemas al perder concentración y correr el riesgo de hacerse daño.

Ni siquiera saber que podía pasar, incluso avisando, Marc Márquez Alentá (Ducati) ha podido evitar que el estreno de su noveno título, en el circuito de Mandalika (Indonesia), fuese un auténtico desastre, en proporciones jamás vividas este año. Es más, será la primera vez que, mañana, el campeonísimo catalán se vea obligado a pasar, al igual que su compañero en Ducati, Francesco 'Pecco' Bagnaia, por la Q1, ya saben, el entrenamiento donde 12 pilotos se juegan el paso (solo pasarán los dos más rápidos) a la definitiva Q1, la que decide el orden en las dos parrillas de salide de las pruebas al 'sprint' y el GP.

[Consulta la clasificación del Mundial de MotoGP]

En unos primeros entrenamientos donde han brillado el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia, 1.29.240 minutos), a la caza del subcampeonato que lidera el catalán Àlex Márquez (Ducati), el novato Fermín Aldeguer (Ducati, a 0.408 segundos de 'Bezz') y el murciano Pedro Acosta (KTM, a 0.424 segundos), Marc ha sufrido dos caídas, la primera normalita y la segunda escalofriante, pues ha salido 'por orejas', con la suerte de que el vuelo por encima de la cúpula de su 'Desmosedici' no ha sido muy alto y, por tanto, la caída tampoco ha sido contundente pero, sí, se podía haber hecho mucho daño, mucho.

[Consulta el calendario de MotoGP]

Ahora se entiende por qué el circuito de Mandalika, en Indonesia, es, junto a Portimao (Portugal), los dos únicos circuitos del Mundial en los que Marc Márquez no ha conseguido aún ganar un gran premio.

Ahora se entiende por qué Marc Márquez tiene tachado en rojo, en negro, cómo sea, el trazado de Mandalika, en Indonesia, uno de los dos, junto al de Portimao (Portugal), penúltima cita del Mundial, donde nunca ha ganado. "No he ganado nunca y ya puedo asegurar y deberías creerme, que no voy a ganar ni el sábado ni el domingo o esas son mis sensaciones, no sé, para mí es, sin duda, el peor circuito, lo que no significa que sea un mal circuito, no, no, lo que ocurre es que, no sé del todo por qué, no se adapta a mi pilotaje. Y, además, porque hay un 'además', sí, Michelin ha traído una carcasa más dura, trasera, para que dure en carrera que no me da demasiada confianza, la verdad".

El nueve veces campeón del mundo ha reconocido que "han sido dos caídas raras, la primera se me ha ido de delante y la segunda ha sido aún más extraña pues, en esos casos, la electrónica de Ducati, que es magnífica, casi siempre rectifica y te salva de una caída tan fea".

[Siguiente carrera del Mundial de motociclismo]

Ni que decir tiene que Marc no sabe muy bien cómo afrontar la decisiva jornada de mañana. "Tras las dos caídas, he vuelto a pista y he ganado en confianza, pero no sé si la suficiente confianza como para afrontar con determinación tanto el entrenamiento matinal de mañana como la Q1 y la Q2, pero no puedo salir con miedo a caerme, así no se puede correr y, la verdad, debería hacerle bastante mejor que hoy".