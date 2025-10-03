El Oviedo será el primer escollo del Obradoiro en Copa España

La Copa España ya ha conocido sus cruces este jueves y el Monbus Obradoiro tendrá como rival al Alimerka Oviedo en los dieciseisavos de final del torneo. Los picheleiros pondrán rumbo al Palacio de los Deportes de Oviedo o el martes 21 de octubre o el miércoles 22 del mismo mes. En esta campaña se jugará la competición a partido único.

En este curso la Copa cobra mayor importancia, ya que el equipo que se alce con ella tendrá el segundo puesto de la clasificación asegurado, siempre que se sitúe en liga regular en los playoffs (del segundo al noveno puesto).

En caso de superar al Oviedo, el conjunto dirigido por Diego Epifanio tendría como rival o al Huesca o al Albacete, siendo de nuevo visitante al disputarse los duelos en el feudo del rival de menor categoría o que haya tenido una peor clasificación en la pasada temporada.

El Obradoiro ya se midió al Oviedo en pretemporada, sufriendo una derrota por 74-70 en un fatídico choque que supuso la lesión de Olle Lundqvist. Será una buena ocasión para tomarse la revancha y reencontrarse con los asturianos pocos días después, ya que el 1 de noviembre se volverán a enfrentar en Primera FEB, repitiendo escenario.