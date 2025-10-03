Un renovado Raxoi retoma su actividad tras un año «agotador»

Frenética preparación la de la nueva temporada para un HC Raxoi que ha atravesado un verano complicado, después de un año «agotador» en la OK Liga Iberdrola y en la OK Liga Bronce masculina. Todo un reto para un pequeño club de un deporte minoritario de la ciudad santiaguesa.

Unas «vacaciones» donde el club ha trabajado en la reestructuración integral del proyecto con la experiencia adquirida tras participar en el máximo nivel nacional femenino, cuando se vio inmerso en varios frentes no previstos de cara al inicio de temporada. Un proyecto estable que mantiene su apuesta por el deporte base, con diez equipos en categorías autonómicas y con la celebración de jornadas de tecnificación.

El paso de Ainhoa García a la coordinación deportiva del club obligó a buscar un entrenador para el proyecto femenino de OK Plata, tarea complicada en el mundo del hockey a patines. Finalmente, el recambio con garantías llegó dentro de la misma ciudad, con la incorporación de Luis Aceituno, portero de OK Plata masculina y entrenador de otro club de Santiago. Luis llega para hacerse cargo de la sección senior femenina y como coordinador de la escuela de porteros y porteras, nuevo proyecto del club, aportando toda su experiencia en la competición nacional.

Primera plantilla senior femenina del HC Raxoi. / Cedida

El segundo capítulo, las renovaciones de jugadoras sénior y los fichajes para un nuevo proyecto para OK Plata Femenina después del descenso de categoría. El primer fichaje, Inés Temprano, jugadora gallega que ya había militado en el club hace dos temporadas, volvía al Raxoi con su paso a la Universidad de Santiago. Una lesión en julio la obligaba a pasar por quirófano, con una recuperación mayor de lo planificado, lo que obligó, de nuevo, a acudir al mercado de fichajes. El club espera, antes del primer partido de esta temporada, contar con un primer refuerzo de garantías, proveniente de la liga nacional argentina, que junto a la incorporación de las jugadoras júnior Noa Martínez y Uxía Fuentes apuntalen el proyecto de futuro del club.

El tercer capítulo, los movimientos en el hockey compostelano durante el mes de julio y agosto. El club ha experimentado un gran crecimiento en las categorías base, superando las 85 licencias. Actualmente, el club estima que le faltan al menos 15 horas de pista para poder desdoblar entrenamientos. Indican que están trabajando con más de 20 deportistas en pista, algo inasumible a nivel de gestión de grupos. «Seguimos con horarios provisionales, pero estamos ya en octubre, y las familias se tienen que organizar, no podemos pedirles cambios en noviembre». La nota más negativa del verano, la pérdida del equipo senior masculino. Desde el club aspiran a recuperar el proyecto a corto medio plazo, trabajando sin prisas pero con un objetivo claro.

Jornadas de tecnificación organizadas por el HC Raxoi y el Concello de Santiago. / Cedida

Día del estreno

Este sábado 4 de octubre, a las 20.15 horas, el Raxoi afronta su primer partido en la OK Plata ante el CP Patín Raspeic de Alicante en el Pabellón de Vite. El conjunto santiagués llega en una excelente forma física al encuentro después de completar una pretemporada exigente, enfrentándose a equipos de OK Iberdrola (HC Coruña) y a cuadros internacionales (Infantes de Sagres y AA Coimbra), dejando grandes resultados -dos victorias y dos empates- y grandes sensaciones.

Momento de la verdad para el HC Raxoi que, tras unos meses frenéticos, aspira a seguir creciendo como club, como entidad y retomar su vuelta al máximo nivel.