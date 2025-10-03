Dónde ver el GP de Indonesia de MotoGP 2025

El Mundial de MotoGP aterriza este fin de semana en Indonesia con el campeonato ya decidido. Marc Márquez se proclamó el pasado domingo en Motegi campeón del mundo por novena vez —la séptima en la categoría reina—, cerrando una espera de más de cinco años desde su último título en 2019.

En Mandalika no rodará Jorge Martín, que tuvo que regresar a España para ser operado de la clavícula tras la caída en la carrera al sprint. De nuevo, el piloto de Aprilia volverá a estar ausente en la parrilla de MotoGP.

El piloto de Cervera ha protagonizado uno de los regresos más sonados en la historia del deporte. Tras una grave lesión en 2020, cuatro operaciones y problemas físicos que pusieron en jaque su carrera, el español volvió a lo más alto en su primera temporada con Ducati oficial. La marca italiana acertó al apostar por él y Márquez ha dominado con autoridad: once victorias y diez dobletes lo han convertido en campeón con varias carreras aún por disputarse.

Con este triunfo, iguala los nueve títulos de Valentino Rossi, Mike Hailwood y Carlo Ubbiali, y se acerca a los registros de Ángel Nieto (13) y Giacomo Agostini (15). Su nombre se sienta ya, como apuntaba Pedro Acosta, en la mesa de los grandes del deporte español junto a Nadal, Alonso o Gasol.

Marc Márquez llega a Mandalika tras proclamarse campeón del mundo por novena vez. / EP

El Gran Premio de Indonesia servirá ahora para ver cómo gestiona Márquez el tramo final de un curso perfecto y quién puede acercarse a su ritmo de campeón de cara a 2026.

¿Cómo ver en directo las carreras del Mundial de MotoGP 2025?

La carrera y todos los entrenamientos se podrán seguir a través de DAZN, plataforma que cuenta con los derechos audiovisuales del campeonato.

Además, como cada temporada, en nuestra web te contaremos todo lo que debes saber para seguir en directo todas las carreras del Mundial de MotoGP de esta temporada. A través de nuestro especial del Mundial de MotoGP, nuestros lectores tienen acceso a la narración en vivo y en directo de cada cita. De esta forma, te lo ponemos muy fácil para que puedas seguir todas las pruebas del calendario, tanto de MotoGP como de Moto2 y Moto3, y puedas conocer en detalle todo lo que ocurre en cada momento de la carrera y cómo marcha la clasificación de cada Gran Premio.

Además del seguimiento en directo de cada carrera del Mundial, en nuestro especial de motociclismo puedes encontrar todas las noticias sobre la actualidad del campeonato, así como galerías de imágenes de todos los Grandes Premios y de todos aquellos temas de interés que rodean el gran circo de las dos ruedas.

Álex Márquez intentará en Indonesia dar un paso más hacia el subcampeonato. / FRANCK ROBICHON / EFE

Horarios del GP de Indonesia de MotoGP 2025:

(Todo en horario español)

Viernes 3 de octubre:

Moto3 | FP1: 03:00 horas

Moto2 | FP1: 03:50 horas

MotoGP | FP1: 04:45 horas

Moto3 | Practice: 07:15 horas

Moto2 | Practice: 08:05 horas

MotoGP | Practice: 09:00 horas

Sábado 4 de octubre:

Moto3 | FP2: 02:40 horas

Moto2 | FP2: 03:25 horas

MotoGP | FP2: 04:10 horas

MotoGP | Q1: 04:50 horas

MotoGP | Q2: 05:15 horas

Moto3 | Q1: 06:45 horas

Moto3 | Q2: 07:10 horas

Moto2 | Q1: 07:40 horas

Moto2 | Q2: 08:05 horas

MotoGP | Sprint (13 vueltas): 09:00 horas

Domingo 5 de octubre:

Warm Up MotoGP: 04:40 horas

Moto3 | Carrera (20 vueltas): 06:00 horas

Moto2 | Carrera (22 vueltas): 07:15 horas

MotoGP | Carrera (27 vueltas): 09:00 horas