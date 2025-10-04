FÚTBOL
El Negreira remonta al Textil Escudo y jugará ante un Primera División
El cuadro gallego goleó (4-0) a los cántabros en el encuentro de vuelta de la ronda previa de la Copa
La SD Negreira recibirá la visita de un equipo de Primera División después de vencer al SD Textil Escudo en la ronda previa de la Copa del Rey. El conjunto rojillo firmó un partido de ensueño en un Municipal García Calvo que se llenó por ambas aficiones. Los locales vencieron gracias a los goles de Juan Diego Rodríguez, Alberto Freire y Brais López, por partida doble, para remontar el 2-1 de la ida.
El Negreira jugó este sábado 4 de octubre uno de los partidos más importantes de su historia. El cuadro gallego recibió al SD Textil Escudo de Cantabria por una plaza en la fase final de la Copa del Rey. El resultado del pasado fin de semana y el ambiente llevaron a los locales a iniciar el encuentro con especial intensidad. El ímpetu del Negreira no tardó en trasladarse al marcador y Juan Diego Rodríguez igualó la eliminatoria. El 2-2 global no detuvo los arreones del equipo rojillo, que antes del descanso volvió a dar un golpe sobre la mesa gracias al tanto de Brais López.
Ecuador en el García Calvo con parte del trabajo hecho. La superioridad se hizo patente tanto en el terreno de juego como en el marcador, hecho que no relajó al Negreira. Alberto Freire hizo el tercero para acercar el sueño copero y, de nuevo, Brais López completó la goleada para desatar la locura en el feudo nicrariense.
El Negreira recibirá a un equipo de Primera División entre el 28 y el 30 de octubre, mientras que el sorteo de los emparejamientos tendrá lugar este lunes 6 de octubre.
