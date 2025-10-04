Los nervios y un excelso Pérez derrotan al Obra

Segunda derrota del Monbus Obradoiro en esta temporada en un duelo en el que el Grupo Alega Cantabria fue el que dominó el ritmo y los tiempos para imponerse por 82-87. El ataque compostelano echó en falta más creadores de juego en el campo y notó la baja de Huskic. Así, el ataque tuvo falta de ideas en el tramo decisivo ante un rival que tuvo a sus tiradores en racha, especialmente a un Pérez que se fue a los 30 puntos. Prueba de los nervios locales fueron las técnicas a Barcello y Westermann.

Tras la derrota en Menorca, Diego Epifanio debía encontrar las fórmulas para resarcirse de la mala imagen de la primera jornada. Delante, un rival con poderío y presencia interior que, pese a no ser un aspirante a la zona noble de la tabla, podría ser un problema con la baja de Huskic. Por él entraba Pinas para completar la convocatoria. También aparecía un santiagués en las filas del Cantabria, ya que Pablo Hernández, recién fichado, se presentaba con el conjunto dirigido por Lorenzo Encinas.

Arrancaba el duelo con unos primeros compases para tantear al rival y en el que abría el marcador, de tres, Pérez. Westermann, con una suspensión a media distancia, aportaba los primeros dos para los locales, seguido de un buen gancho de Quintela. La canasta animaba el lucense a jugarse las dos siguientes, sin fortuna y sin sentido. Pero el francés sí hacía gala de su clase penetrando en un buen pick&roll, finalizado en bandeja. Aunque Johnson percutía desde el exterior para responder (6-10).

Dos Anjos mostraba su presencia interior evitando una bandeja. Sumaba al contraataque Quintela y, tras otra buena defensa del equipo, el brasileño anotaba en transición. Buenos minutos del gigante, que volvía a machacar para igualar a doces. Entraban los cambios y Barcello se 'llenaba de balón' y terminaba taponado. Las contras mataban a los visitantes, con canasta o falta. Barcello, con un gran tiro de dos, ponía el 16-12. Llegaban los de Epi a cinco faltas e igualaban los de Encinas. Andersson aparecía para golpear de tres y robaba en defensa, mientras Barcello ampliaba la diferencia desde el tiro libre. Pero Powell despedía el primer acto con un triple (21-19).

Errores por ambos lados con el balón nada más comenzar, que se disipaban con el espectacular triple de Powell, volando lateralmente en la frontal. Barcello sacaba un buen dos más uno a aro pasado, anotando el adicional (24-22). Estaban más cómodos los locales, ejerciendo buenas defensas. Westermann sacaba dos tiros libres que desaprovechaba, visiblemente molesto en su mano derecha. Pero el pase aéreo de Brito para el mate de Dos Anjos ayudaba a olvidar esos fallos. De hecho, el francés repetiría, sumando solo uno (27-24).

Dos Anjos estaba siendo el faro picheleiro, tomando responsabilidades tras la baja de Huskic. Brito ponía el 31-25 y llegaba el tiempo de Encinas. El base galo del Obra entraba con cintas en la muñeca y recibía un golpe en la cara. Barrueta le daba tiempo para reponerse sumando dos desde la línea de personal y alcanzando el bonus (33-28). El Cantabria se acercaba, pero el jugador de origen cubano sumaba de dos desde la esquina y con un triple en la frontal. Segundo tiempo visitante (38-30).

Mientras Pérez se preparaba para sus tiros libres, parte de la afición picheleira realizaba cánticos a favor de Palestina. El exterior sumaba ambos y sacaba otros dos, que podrían haber sido falta en ataque. Pedía tiempo Epi y, al regreso, el dominicano llegaba a los 15 puntos (40-36). Barcello dejaba una elegante bomba como respuesta. Acto seguido, Galán se iba con tres faltas y Epi apostaba por el small ball con Etxeguren como único interior y Barrueta al cuatro. No salía bien de inicio y Pérez seguía a los suyo, aproximándose a dos (42-40). Tiempo de Epi. El dominicano era una locura y adelantaba con un triple a los suyos, llegando a 20 en su casillero. Dos Anjos llegaba a 10 con dos tiros libres para irse al descanso tras, al fin, un fallo de Pérez (44-43).

En el regreso, seguían lloviendo los triples del Cantabria, ahora por medio de Johnson, y Lugarini machacaba en la siguiente acción. Quintela desatascaba con un tiro que a punto estuvo de ser de tres y con una bandeja (48-48). El lucense estaba en racha y Westermann lo asistía en un triple que lo elevaba a los 13 en su casillero. Pérez pagaba con la misma moneda acabándose la posesión (51-53). En el ecuador del cuarto, Quintela se apagaba y llegaban a las 5 faltas los de Epi, algo que Yu aprovechaba (51-55). El Cantabria dominaba ahora en los dos lados de la pista y el triple de Powell forzaba el tiempo de Epi (51-58).

Barcello regresaba con un dos más uno, que era la quinta falta visitante. Pese a ello, seguían castigando por fuera los de Encinas, ahora vía Hernández (54-61). Con los suplentes, el Obra se diluía ante un Cantabria muy serio. El dos más uno del compostelano Hernández ponía dobles dígitos de diferencia, pese a errar el adicional, y llevaba a Galán a las cuatro faltas (54-65). Powell noqueaba con un triple y Barcello ponía algo de calma con dos tiros libres, llegando a 16 puntos, que eran los últimos tiros del cuarto, ya que el triple de Rodríguez estaba fuera de tiempo (56-68).

Últimos diez minutos y todo cuesta arriba para los locales. Se estrechaba el aro para los locales, con Brito errando dos triples. El único que no se enfriaba era Barcello, que sí metía de tres, y activaba a los suyos para que Andersson bajase la diferencia a nueve a aro pasado (61-70). Tiempo visitante. El escolta americano sacaba una falta en contraataque y no fallaba sus tiros libres. Pero el 'capitán américa' se convertía en villano. Técnica por flopping que no erraba Powell y triple de Johnson (63-74).

Carrera contrarreloj compostelana. Intercambiaban canastas ambos contendientes y le caía ahora la técnica a Westermann, errando Johnson el tiro libre. Por suerte, los daños no eran mayores y Quintela sacaba dos tiros libres vitales que atinaba (67-76). La defensa funcionaba, pero los nervios se imponían a la lógica en ataque. Solo Quintela, sacando otra falta de tiro, iba sumando sin quemar segundos (69-76). Llegaban a cinco faltas los de Epi, sin fallos de Kande. El interior, con una bandeja y casi tres minuto y medio por jugar, propiciaba el tiempo de Epi.

Quintela volvía con dos tiros libres más pero, con ambos equipos en bonus, Galán terminaba expulsado y Pérez seguía elevando sus estadísticas anotadoras y llegaba a 27 puntos. Dos Anjos finalizaba cómodo bajo el aro, pero el Cantabria quemaba el crono y el dominicano ponía un gran triple con step back para llegar a 30 (73-85). Poco más hubo en pista, con los de Encinas consumiendo el tiempo y cerrando el duelo con el 82-87 final.