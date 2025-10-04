El santiagués Pablo Hernández se incorpora al Cantabria, rival del Obradoiro
El compostelano firma con el equipo que se medirá hoy a los compostelanos
Pablo Hernández finalmente ha encontrado equipo en la Primera FEB y ha firmado por dos meses con el Grupo Alega Cantabria, próximo rival del Monbus Obradoiro. El alero compostelano ya tiene equipo después de haber estado trabajando con el Palencia y el Breogán mientras buscaba un club en el que jugar.
Así, el santiagués repetirá en la categoría de plata del baloncesto español tras haber jugado en el propio Palencia, eliminando al Obradoiro en el pasado curso, y después de ascender con el Leyma Coruña hace dos cursos para llevarlo hasta la ACB.
Así lo anunciaba el club: "El Grupo Alega Cantabria refuerza su plantilla con la incorporación de Pablo Hernández Montenegro, quien se une al equipo durante los próximos dos meses para reforzar una plantilla mermada por lesiones.
El jugador gallego, de 2.01 metros de altura, destaca por su polivalencia, ya que puede desempeñarse tanto en la posición de ala-pívot como en la de alero, lo que aporta al equipo versatilidad táctica y equilibrio en la rotación.
Hernández se formó en la Universidad Baptista de Missouri, donde desarrolló su juego durante cuatro años en su etapa universitaria en Estados Unidos. Tras su regreso a España, ha acumulado una valiosa experiencia en la Primera FEB, categoría que conoce bien: hace dos temporadas militó en el Leyma Coruña, y la pasada campaña defendió los colores del Súper Agropal Palencia, uno de los equipos más competitivos del panorama nacional.
Con su llegada, el Grupo Alega Cantabria refuerza su plantilla con un jugador con experiencia y conocimiento de la liga, que podrá integrarse rápidamente al grupo y aportar desde el primer día. El club confía en que su adaptación sea inmediata y contribuya al buen rendimiento colectivo en este tramo importante de la temporada".
