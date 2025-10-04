La sonense Arufe y la amesana Veiga, mundialistas

Galicia contará con dos representantes en el Mundial femenino sub-17 que se celebrará en Marruecos del 17 de octubre al 8 de noviembre. Lúa Arufe, natural de Porto do Son y que juega como atacante en el segundo equipo del Barcelona, y Antía Veiga, portera de Ames y que milita en el filial del Deportivo Abanca, han sido seleccionadas por Milagros Martínez, entrenadora de la selección española, para afrontar esta cita.

Ambas representarán a España y Galicia en una cita en la que podrían hacer historia, pese a que no será un reto sencillo. Las dos tendrán que ganarse el puesto en el campeonato y cumplir labores totalmente opuestas. Veiga debe ser un cerrojo que evite que el equipo encaje goles para hacerse con el puesto bajo palos. Por su parte, Arufe debe de ser una de las responsables de que el equipo haga goles a través de sus botas. El futuro de ambas apunta alto y la de Marruecos será otra experiencia para poder crecer.