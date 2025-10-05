Márquez sufre una pequeña fractura en el hombro derecho tras ser embestido por Bezzecchi

Antes de que el joven Fermín Aldeguer (Ducati) consiguiese su primera victoria en el Mundial de MotoGP, con tan solo 20 años 183, es decir, un poquito más 'viejo' que Marc Márquez, ganador de su primer GP, en Austin (Texas, EEUU), con 20 años 63 días, el nueve veces campeón del mundo de motociclismo sufrió un aparatoso accidente, en la primera vuelta de la carrera, cuando el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que era el gran favorito al arrancar desde la 'pole' y tras ganar espectacularmente la prueba al 'sprint' del sábado, le embistió, en una acción sin sentido y muy precipitada, provocándole, según el doctor Ángel Charte, una pequeña fractura en su hombro derecho "que todavía no podemos decir si es importante, si es quirúrgica o no", señaló el galeno de los pilotos.

'Bezz', que, de nuevo, como le ocurrió el sábado, protagonizó una pésima salida en la carrera larga del domingo, quiso resolver ese problema a las primeras de cambio y, al llegar a una de las primeras curvas de derecha del trazado de Mandalika, golpeó, precipitada y contundentemente, con su rueda delantera la trasera del piloto de Cervera (Lleida), provocando una caída muy espectacular de ambos, donde Marc corrió con la peor parte pues, después de dar varias vueltas sobre la tierra de la espatoria, enseguida se llevó su mano izquierda al hombro/brazo derecho, sabedor, dada su experiencia, de que se había hecho daño de verdad.

Y, entonces, empezaron las carreras. Papá Juliá, el doctor Charte, Jimmy Martínez, manager del piloto, Gemma Pinto, su pareja y Davide Tardozzi, Team Manager del Lenovo Ducati, se presentaron en la clínica del trazado de Indonesia, donde llegó inmediatamente Marc. El doctor Charte contó que se había detectado una pequeña fractura en su hombro "aunque es inapreciable aquí y no sabemos la gravedad, que deberá de diagnosticarse, en Madrid, con un TAC para saber si estamos ante una lesión que le obligará a pasar por el quirófano o se podrá sanar sola".

"Bezzecchi me ha pedido disculpas, son cosas que ocurren en las carreras, aquí Marco iba muy rápido y son cosas que pueden pasar. Creo que tengo algún ligamento del hombro derecho roto, pero tendremos que saberlo en Madrid" Marc Márquez — Piloto del Lenovo Ducati y nueve veces campeón del mundo

Márquez, como siempre, atendió a Izaskun Ruiz, de DAZN, nada más salir de la clínica móvil donde reconoció, en efecto, que sufre una lesión en el hombro derecho, aunque, al igual que comentó el doctor Charte, no sabe lo que es. "Bueno, parece ser que hay unos ligamentos de la clavícula derecha que están rotos o afectados, no sabemos en qué medida, pero, ahora, en Madrid sabremos qué es exactamente. Bueno, son cosas que pasan en las carreras. Marco (Bezzecchi), que este fin de semana era rapidisimo en este trazado, me ha pedido disculpas, es lo que tienen las carreras, nos puede ocurrir a todos". Márquez, como siempre, fue más positivo que negativo y reconoció que "dentro de lo malo, creo, solo creo, que he tenido suerte, pues me temo que hubiese podido ser peor, la verdad".

Muchos, muchos, en Mandalika, pensaron que Marc tuvo la inmensa suerte de conquistar su noveno título mundial, la pasada semana, en Motegi (Japón), pues, una vez más, se ha demostrado que las carreras de motos generan sorpresas continuamente y, ciertamente, lo ocurrido hoy, en Indonesia, puede ser un susto gordo, una lesión leve, pero es la prueba de que el riesgo siempre existe.

Triplete español

El gran premio, que acabó siendo una demostración del motociclismo español con la victoria espectacular de Aldeguer, el segundo puesto del también murciano Pedro Acosta (KTM) y la sorprendente aparición, viniendo desde atrás, de Àlex Márquez (Ducati), que con este 'bronce' consolida sus posibilidades de ser subcampeón del mundo, ya que Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) se cayó, al igual que 'Bezz', el otro candidato a ese privilegiado premio.

"Solo puedo decir que ha sido todo, todo, maravilloso y solo puedo dar las gracias a todo el mundo, a mi familia, que ha estado siempre ahí, a Ducati, que confió en mio y, por descontado, al equipo Gresini, una auténtica familia, que me ha ayudado a lograr mi sueño, conseguir, en mi primer año en MotoGP, un gran premio", señaló, entre orgulloso y feliz, el murciano Fermín Aldeguer, que de esta manera gana un GP antes que su colega el 'tiburón de Mazarrón', que aún no lo ha conseguido. "De todos modos", añadió, finalmente, Aldeguer, "esto solo acaba de empezar y tengo sed de más victorias, aunque todo se andará".

Clasificación del GP: 1. ´Fermín Aldeguer (Ducati), 41 minutos 07.651 segundos; 2. Pedro Acosta (KTM), a 6.987 segundos; 3. Àlex Márquez (Ducati), a 7.896 segindos; 4. Brad Binder (KTM), a 8.901 segundos y 5. Luca Marini (Honda), a 9.129 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Marc MÁRQUEZ (España), ya campeón, con 545 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 362; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 274; 4. Marco BEZZECCHI (Italia), 254 y 5. Pedro ACOSTA (España), 215.